Orietta Berti, la gaffe in diretta su Fedez e Amadeus: il conduttore non riesce a trattenersi di fronte al siparietto imbarazzante

Grande successo nella serata di ieri, sabato 25 settembre, per l’appuntamento con “Arena Suzuki ’60, ’70, ’80“, lo spettacolo che Amadeus ha guidato direttamente dal palco dell’Arena di Verona. Il programma ha conquistato il 21% di share, riproponendo i maggiori successi delle voci più apprezzate dell’epoca.

Tra gli ospiti, non poteva mancare l’iconica Orietta Berti, che nel corso di quest’estate è riuscita a scalare le classifiche musicali grazie al singolo “Mille“, interpretato al fianco di Fedez e Achille Lauro. L’artista, intervistata da Amadeus, si è lasciata vincere dall’emozione ed ha commesso una clamorosa gaffe, che non è certamente passata inosservata agli occhi del pubblico. Quale sarà stata la reazione di Amadeus?

Orietta Berti, la gaffe in diretta su Fedez e Amadeus: la reazione del conduttore

E’ andato in onda ieri sera il primo appuntamento di “Arena Suzuki ’60, ’70, ’80”. Lo spettacolo – la cui seconda ed ultima parte verrà trasmessa sabato 2 ottobre prossimo -, vede il conduttore Amadeus alle prese con gli artisti che dominarono la scena musicale di quei decenni. Immancabile la presenza di Orietta Berti, che si è esibita con il brano “Io ti darò di più“, distribuito nel lontano 1966. La cantante, che durante la scorsa estate è tornata in vetta alle classifiche grazie al singolo “Mille“, non ha potuto non accennare all’incredibile successo riscosso dalla canzone.

Impossibile, per gli spettatori, non notare la clamorosa gaffe della Berti. “Devo ringraziare te, Amedeo, perché mi hai fatto conoscere Fedes a Sanremo” – ha esordito Orietta, sbagliando sia il nome del rapper sia quello del conduttore – “Poi, con Achille Lauro, abbiamo scritto insieme la canzone“. Il presentatore, divertito dal siparietto, non poteva non reagire con grande sportività.

“Solo tu e mia mamma mi chiamate Amedeo“, ha replicato Amadeus, ironizzando sulla gaffe della cantante. Il pubblico, nell’imbarazzo generale, si è lasciato andare ad una fragorosa risata che ha stemperato l’atmosfera.