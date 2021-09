Elisa De Panicis ha condiviso uno scatto rovente che ha lasciato tutti senza fiato. Subito è boom di like e commenti.

Curve roventi, forma smagliante, fascino unico. Elisa De Panicis non smette mai di conquistare il pubblico con il suo fisico incredibile e la sua verve unica. Modella e influencer è nota per i suoi scatti roventi condivisi sui suoi social e per la sua partecipazione a noti programmi tra cui il “Grande Fratello Vip” nel 2020.

Classe 1992, di Dieso, è conosciuta anche in Spagna dove ha preso parte a famosi programmi uno simile a “Uomini e Donne”, “Mujeres Y Hombres”, e “Superviventes”, versione spagnole de “L’Isola dei Famosi”.

Famosa anche per i suoi flirt con Cristiano Ronaldo e Mila Suarez, ha raggiunto un grande seguito sul web, in particolare su Instagram dove il suo profilo conta ben 1 milione di follower. Il suo feed è un racconto delle sue giornate, tra vita professionale e personale.

Tutti gli scatti son contraddistinti dal suo fascino magnetico e dalle sue mise mozzafiato. Anche l’ultima foto apparsa sul suo profilo non è da meno, tanto che ha mandato in estasi i fan incantati dalla sua bellezza incredibile.

Elisa De Panicis, senza veli: lo scatto più rovente

