Dopo essersi conquistato un posto tra i tormentoni dell’estate 2021, Sangiovanni è tornato con un nuovo singolo: “Raggi gamma”, scopriamo il suo significato

Dalla conclusione della sua esperienza nel talent di Amici -dove si è classificato secondo- a oggi, di tempo ne è passato relativamente poco eppure Sangiovanni ha avuto modo di raggiungere obbiettivi straordinari. Il suo singolo “Malibù” ha conquistato ben sei dischi di platino di cui uno estero, ottenendo un grande riscontro anche in Svizzera. Ha poi collaborato con l’artista americano Trevor Daniel con il quale ha realizzato il remix di uno dei tormentoni di questa estate 2021. Terminate anche le prime date che lo hanno portato a esibirsi in giro per l’Italia, per Sangiovanni è tempo di aprire un nuovo capitolo.

“Raggi gamma”, il nuovo singolo di Sangiovanni: la dedica speciale

L’autunno per il giovane cantautore si apre con un nuovo singolo intitolato “Raggi gamma” che andrà con molte probabilità a far parte del nuovo progetto discografico sulla quale è al lavoro da tempo. Un brano che resta nelle corde di Sangiovanni che mette nero su bianco ancora una volta la spontaneità di un giovane amore.

“Ho gli occhi a cuoricino per quanto sei bella / Il tuo amore spazza via le giornate di pioggia” canta, prima di sottolineare quanto nonostante le esperienze passate questo abbia le sembianze del primo vero amore. “No no, non è la mia prima volta / Ma sei la mia prima volta / Perché non ho conosciuto qualcuno comе te“.

Seppur non esplicito il riferimento alla fidanzata Giulia Stabile, conosciuta proprio durante il percorso ad Amici, sembra chiaro. Non è la prima volta che il cantautore si ispira alla ballerina e alla loro relazione come dimostrano altri brani pubblicati in precedenza. “Lady” -il suo primo grande successo- è uno di quelli.

“E sе mi guardi così si fermano anche le onde / E i raggi gamma non saranno così, così, così / Non saranno più un dramma” ripete nel ritornello che entra in testa già dal primissimo ascolto.

“Raggi gamma” ha tutte le potenzialità per essere il nuovo successo di Sangiovanni, pronto a risuonare in radio e a essere utilizzato come colonna sonora di dediche d’amore.