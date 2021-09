L’ex naufraga ha pubblicato uno scatto che ha lasciato i fan senza parole, una bellezza incredibile. Come resisterle?

Rosalinda Cannavò si è resa protagonista di due scatti che mettono in mostra la sua bellezza mozzafiato.

L’ex ballerina e showgirl ha partecipato all’ultima edizione de ”L’Isola dei Famosi’‘ ma non è riuscita ad andare troppo avanti nel proseguo del reality ed è uscita dopo qualche puntata, contraddistinguendosi comunque per il suo carattere peperino.

Appassionata di danza sin da piccola, inizia a seguire vari corsi che l’hanno portata, crescendo, ad avvicinarsi al mondo dello spettacolo.

Nel suo passato ha avuto due relazioni importanti con ex calciatori: Christian Panucci e Antonio Cassano.

Nel 2015 convola a nozze con l’imprenditore ligure Andrea Berti ma dopo 3 anni il matrimonio si interrompe definitivamente.

Un post da togliere il fiato!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rosaria Cannavò🇮🇹 (@roscannavoreal)

In questo post condiviso da Rosaria Cannavò, la bella showgirl sfoggia il suo fisico da urlo e sfoggia tutta la sua sensualità.

Una silhouette da urlo e un’abbronzatura perfetta. Indossa un bikini e una camicia sbottonata che mette in bella vista il suo decollete.

Nella didascalia scrive: “La mia faccia quando ho fame non è tra le più simpatiche”, ironizzando sul suo volto imbronciato.

Rosaria nel primo scatto si trova in campagna, nel secondo anche ma a bordo piscina.

Proseguono così le fotografie del post che alternano la sua bellezza a quella del panorama di Villa Le Prata. In uno foto in sequenza sfoggia anche un altro outfit: un vestitino nero a fiori che lascia scoperte le sue gambe lunghissime. In questo scatto si trova seduta, con le gambe accavallate, mentre sorseggia un caffè.

Gli utenti apprezzano molto queste fotografie condivise tanto che la riempiono di like e commenti di apprezzamento: “Meravigliosa”, “Sei stupenda”, “Irresistibile!”. Oltre 2 mila like da suoi 209 mila followers che la seguono quotidianamente con attenzione.