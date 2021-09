Sassuolo-Salernitana le pagelle e il tabellino della partita

Sfida importante al Mapei Stadium tra Sassuolo e Salernitana nella sesta giornata di campionato: i club sono alla ricerca dei tre punti che potrebbero fare la differenza

Al Mapei Stadium è tutto pronto per la sfida tra Sassuolo e Salernitana, in occasione della sesta giornata di campionato che si disputerà a partire dalle ore 15.00.

Entrambi i club, fino a questo momento, non hanno certamente brillato in termini di risultati. La squadra di Alessio Dionisi è ferma a 4 punti, dopo aver incassato tre sconfitte consecutive negli ultimi match. La Salernitana di Fabrizio Castori, ultima in classifica con 1 solo punto, non entusiasma in questo ritorno in Serie A, a distanza di 22 anni dalla precedente esperienza.

Prima occasione per la Salernitana al 15′. Dopo un cross al centro dell’area, Djuric fa da sponda per Gondo, che, con una rovesciata, colpisce un giocatore del Sassuolo. Consigli avrebbe potuto farci poco. Maxime Lopez viene ammonito durante la stessa azione per una manata su Kastanos.

Al 17′ occasione anche per il Sassuolo. Maxime Lopez prova il tiro a giro ma trova i guantoni di Belec sulla sua strada.

Al 28′ possibilità per la Salernitana di portarsi in vantaggio con M Coulibaly che, dopo aver controllato la palla due volte in palleggio, e dopo una piccola deviazione di testa da parte di Lopez, colpisce al volo di sinistro ma trova la grande parata di Consigli.

Ammonito Ranieri al 29′ per una manata su Berardi. Cartellino giallo anche per Ferrari al 31′ per un fallo tattico.

Al 36′ viene ammonito Gondo per un colpo ai danni di Ferrari.

L’arbitro fischia la fine del primo tempo dopo aver consultato il VAR per un presunto rigore a favore del Sassuolo, fischiato per un fallo di Gagliolo. Grazie all’on field review, Giua si accorge che l’intervento è sul pallone.

Termina il primo tempo sullo 0-0.

Al 54′ il Sassuolo passa in vantaggio. Azione che si sviluppa dalla fascia sinistra, con Boga che punta i difensori, li salta e crossa il pallone sul secondo palo, dove trova l’incornata vincente di Berardi. Secondo gol consecutivo per lui.

Al 66′ grande occasione da gol per la Salernitana. Bonazzoli intercetta un retropassaggio di Frattesi al portiere, e con un colpo di tacco indirizza la palla verso la porta. Rogerio salva sulla linea.

Sassuolo-Salernitana le pagelle e il tabellino della partita

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez; Berardi, Djuricic, Boga (70′ Traorè); Raspadori (70′ Scamacca).

Salernitana (3-5-2): Belec; Strandberg, Gyomber, Gagliolo; Kastanos, Coulibaly M, Coulibaly L, Ranieri, Di Tacchio (64′ Obi); Gondo (64′ Bonazzoli), Djuric (64′ Simy).

Arbitro: Antonio Giua

Marcatori: 54′, Domenico Berardi (SAS)

Ammoniti: 15′, Maxime Lopez (SAS); 29′, Luca Ranieri (SAL); 31′, Gian Marco Ferrari (SAS); 36′, Cedric Gondo (SAL);

