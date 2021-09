La conduttrice Elisa Isoardi rapisce una città del nord con un solo accenno del viso: la sua ultima apparizione sarà “un capolavoro” da impazzire.

L’ex modella e showgirl di origini piemontesi, classe 1982, Elisa Isoardi, prima di approdare alla conduzione di trasmissione di grandi risonanza, come lo storico show in fascia odierna a sfondo culinario de “La Prova Del Cuoco“, adesso con nuovamente al timone la sua prediletta, Antonella Clerici, ed approdare in qualità di audace naufraga a “L’Isola Dei Famosi“, nella sua passata edizione, ha trascorso i suoi primi anni dedicandosi al teatro trasferendosi nel capoluogo lombardo. Da lì l’inizio del suo percorso a tu per tu con la moda, per dare inizio infine al successo dovuto alla sua coinvolgente presenza sul piccolo schermo.

La conduttrice ama particolarmente trascorrere il tempo libero godendo di panorami mozzafiato a stretto contatto con la natura. Abitudine coltivata anche da alcuni membri della sua famiglia, alla quale Elisa è felicemente legata. Un altro must è, poi sicuramente, da riconoscersi nella cucina.

Leggi anche —>>> “Energia divina” Alice Pagani brilla in Fashion Week: la leggerezza incontra il mistero

Elisa Isoardi strega una città intera con il suo sorriso. “Sei un capolavoro”: da impazzire

PER VEDERE ELISA ISOARDI “CAPOLAVORO DA IMPAZZIRE”, VAI SU SUCCESSIVO.