“Spettacolare principessa” Alessia Marcuzzi, gambe da ragazzina – FOTO

La magnifica conduttrice televisiva italiana Alessia Marcuzzi ha pubblicato una nuova foto, scattata nella capitale del Regno Unito.

La favolosa imprenditrice ha reso felici i suoi fan con un post da sogno: si tratta di una foto scattata a Londra, in cui Alessia sembra ancora più bella del normale.

Nell’immagine si vede la Marcuzzi seduta su una panchina, con le gambe accavallate e le braccia appoggiate sulla coscia, che le sorreggono la testa: la bellissima ex modella italiana è splendida con quel sorriso smagliante sulle labbra.

La meravigliosa quarantottenne ha lo sguardo fisso sulla fotocamera e delle gambe da ragazza in bella mostra: per lei gli anni sembrano non passare mai!

Anche una sua amica e collega, famosa nel mondo dello spettacolo, le ha commentato il post… si tratta della strepitosa conduttrice televisiva, attrice, showgirl ed ex modella italiana Elena Santarelli, che le scrive: “Quella panchina, quante foto lì…”.

