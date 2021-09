Ludovica Pagani sui social continua a conquistare tutti: le ultime foto scattate alla Fashion Week hanno fatto impazzire i suoi numerosi followers su Instagram

Ludovica Pagani è una delle giornaliste sportive più amate del mondo di Instagram, del web ma anche della televisione. Senza ombra di dubbio è molto, ma molto brava nel suo lavoro, ma è anche un esempio per tante donne che la seguono e che stanno inseguendo il suo stesso sogno. Ha tantissimi followers sui social che la seguono e che la riempiono sempre di complimenti sui social. Certo, anche lei è vittima dei famosi leoni da tastiera, ma i commenti positivi che riceve sono sicuramente di più di quelli negativi.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Giulia Stabile, il messaggio inaspettato della vincitrice di “Amici” e la sua speranza più grande

Ludovica Pagani alla Fashion Week è la più bella di tutte

Visualizza questo post su Instagram U n p o s t c o n d I v I s o d a L U D O V I C A P A G A N I ( @ l u d o v I c a p a g a n i)

Gli ultimi scatti che ha pubblicato risalgono alla Fashion Week che si è tenuta a Milano in questi giorni, dove lei ha partecipato insieme a tanti altri suoi colleghi. Per l’occasione ha scelto degli shorts beige e un top nero con una scollatura molto particolare che ha conquistato tutti. I capelli biondi li ha lasciati sciolti sulle spalle e il suo look è stato promosso a pieni voti sui social. Ludovica ha pubblicato qualche scatto e, nel giro di pochissimi minuti, ha ricevuto tantissimi likes e tantissimi commenti di apprezzamento da parte del suo pubblico che ha imparato a volerle bene negli ultimi anni di carriera. Oltre ad essere una giornalista davvero molto brava, è anche una bellissima donna, forse una delle più affascinanti che abbiamo mai visto in televisione.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Lady Diana: il toccante dono ad Harry e William a 24 anni dalla sua morte

Non c’è niente da dire: Ludovica negli scatti che ha pubblicato è davvero bellissima e merita tutto l’affetto che ha ricevuto nelle ultime ore.