Udinese-Fiorentina le pagelle e il tabellino della partita

Le pagelle e il tabellino di Udinese-Fiorentina, gara valevole per la sesta giornata di campionato di Serie A, appena terminata

La partita tra Udinese e Fiorentina si sblocca al 16′ con il rigore realizzato da Vlahovic che spiazza il portiere e segna. Un minuto prima l’arbitro aveva fischiato una ginocchiata in area di Walace ai danni di Bonaventura. Al 29′ Beto cavalca sulla sinistra, entra in area ma poi viene murato da Martinez Quarta.

A cinque minuti dalla fine del primo tempo Odriozola entra in area e crossa forte per Vlahovic che non ci arriva.

Udinese-Fiorentina, le pagelle e il tabellino

Al 59′ Makengo effettua un bel tiro con il sinistro ma Dragowski respinge e salva ancora una volta la porta viola dopo aver fatto il miracolo anche tre minuti prima su Beto. Dopo dieci minuti gran botta di Saponara dalla distanza ma Silvestri c’è e ci mette una pezza.

All’84’ Deulofeu salta in aria Odriozola e mette a dura prova il portiere avversario con un tiro angolato, Beto tenta di segnare da due passi ma viene fermato da Igor. Allo scadere del tempo regolamentare Maleh non riesce a sfruttare un buon traversone di Odriozola. A tre minuti dalla fine Deulofeu prova il tutto per tutto e calcia ma Milenkovic di testa gli nega il pareggio.

UDINESE (3-5-2): Silvestri 6; Becao 6, Nuytinck 6,5 (Udogie 6), Samir 6; Soppy 6 (46′ Pussetto 5,5), Arslan 5,5 (46′ Makengo 6), Walace 5, Pereyra 6, Stryger Larsen 5,5 (Molina 6); Beto 5,5, Deulofeu 5,5. All. Gotti 5,5.

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski 6,5; Odriozola 6, Milenkovic 6, Martinez Quarta 5,5 (65′ Nastasic 6), Biraghi 6,5 (60′ Terzic 6); Bonaventura 6,5 (65′ Amrabat 6), Torreira 6,5, Duncan 6 (65′ Maleh 6); Callejon 6, Vlahovic 7, Saponara 6. All. Italiano 6,5.

Arbitro: Davide Ghersini di Genova

Reti: 16′ Vlahovic (R)

Ammoniti: Martinez Quarta (F), Arslan (U), Walace (U), Amrabat (F), Odriozola (F)

Migliore in campo: Vlahovic

La Fiorentina si porta a 12 punti in classifica a pari merito con la Roma che dovrà giocare alle 18:00 nel derby della capitale contro la Lazio. L’ Udinese rimane fermo a 7 punti e dovrà affrontare fuori casa la Sampdoria durante la prossima giornata di campionato di Serie A.