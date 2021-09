Alessandro Cattelan non ce la fa: i fan stentano a crederci

Chi ha vinto la gara di share e ascolti della serata del 26 settembre 2021? Scopriamo insieme i dati Auditel. Tutti i dettagli

E’ tempo di nuovi inizi e novità soprattutto in ambito televisivo, i palinsesti italiani stanno cambiando e le aziende hanno stravolto alcune trasmissioni. Il pubblico ha l’imbarazzo della scelta, scopriamo allora chi ha tenuto compagnia nella serata del 26 settembre 2021 ai telespettatori.

Su Rai 1 è andata in onda una nuova puntata di “Da grande” con Alessandro Cattelan, su Canale 5 un altro episodio di “Scherzi a parte” con Enrico Papi. Chi avrà vinto la gara di share e ascolti?

Ascolti tv: chi è il vincitore del 26 settembre 2021?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Scherzi a Parte (@scherziapartemediaset)

Nella serata del 26 settembre 2021, “Scherzi a parte” su Canale 5 con Enrico Papi ha conquistato il primo posto intrattenendo, con ospiti e giochi, 3.043.000 spettatori pari al 17.3% di share.

Brutto colpo per Alessandro Cattelan che, con il programma “Da grande” in diretta su Rai1, si è aggiudicato la seconda posizione con 2.196.000 spettatori pari al 12% di share. Per l’ex conduttore di “X-Factor” c’è ancora tanta strada da fare per arrivare al successo nazionale?

Scopriamo poi quali sono i dati degli altri programmi e film che hanno tenuto compagnia al pubblico italiano:

Rai2: NCIS Los Angeles 1.232.000 spettatori, 5.5% di share e NCIS New Orleans di 1.283.000, 6% di share.

Italia 1: San Andreas 1.295.000 spettatori con il 6.5% di share.

Rai3: Il Ponte delle Spie 1.116.000 spettatori pari ad uno share del 5.2%.

Rete4: “Controcorrente” 696.000 spettatori con il 3.7% di share, gli ultimi minuti 375.000 – 3.4% di share.

La7: “Atlantide” il 2.7% di share con 429.000 spettatori.

Tv8: “MasterChef Italia” 503.000 spettatori con il 2.8%.

Nove: Pearl Harbor il 2% di share con 314.000 spettatori.

Questa sera andrà in onda un nuovo episodio di I bastardi di Pizzo Falcone con Alessandro Gassman su Rai 1 e su Canale 5 “Grande fratello vip” con una nuova e imperdibile puntata ricca di sorprese. Voi avete già deciso cosa guardare?