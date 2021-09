Amazon, importanti novità in arrivo: grande svolta per i dipendenti

Importanti novità per Amazon, aumentano i salari per i dipendenti della rete logistica. Ecco cosa cambierà a partire dall’ 1 ottobre

L’azienda Amazon non smette mai di sorprendere. A partire dall’1 ottobre 2021 la retribuzione d’ingresso per i dipendenti della rete logistica aumenterà. Nel comunicato ufficiale si legge che lo stipendio passerà da 1550 euro a 1680 euro lordi.

Dunque secondo i dati analizzati, la paga è più alta dell’8% rispetto ai canoni calcolati dal Contratto nazionale del trasporto e della logistica.

Amazon, novità in arrivo per l’azienda

L’azienda statunitense Amazon è cresciuta nel corso del tempo ed ha ottenuto importanti risultati sotto ogni punto di vista. Ha ampliato il suo organico, ha costruito nuove strutture e ingrandito le sedi.

In particolare, dall’arrivo in Italia di Stefano Perego, VP Amazon EU Operations, nel 2010, Amazon ha investito oltre 6 miliardi di euro creando più di 12.500 nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato, in oltre 50 sedi sparse in tutto il Paese.

Oggi si parla di aumento per l’ingresso di operatori nell’area logistica. “Lavoriamo da sempre per essere l’azienda più orientata al cliente del mondo, ma non solo. Vogliamo anche essere il miglior datore di lavoro e il posto più sicuro in cui lavorare”. Ha affermato il diretto interessato.

Nell’ultimo anno, invece, sono stati attivati i centri di distribuzione di Novara e di Cividate al Piano, in provincia di Bergamo, ed è in cantiere il centro di smistamento di Spilamberto a Modena.

Inoltre, l’azienda Amazon ha accennato di una nuova apertura prevista nel 2022 del suo primo centro di distribuzione in Abruzzo dove saranno messi a disposizione 1.000 nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato entro tre anni dall’apertura.

Circa due settimane fa l’azienda ha poi firmato un accordo con i sindacati. Per i lavoratori e la società si preannuncia una grande svolta arrivata dopo un anno di scioperi e proteste da parte dei dipendenti che sono scesi in piazza per rivendicare il proprio lavoro e i propri diritti.