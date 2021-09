Anna Falchi strega il web con uno scatto in topless. La felicità per la vittoria ed il rituale social che non si può spezzare

Anna Falchi ed il calcio. Una liaison forte ed infinita quella che lega la bella showgirl alla sua squadra del cuore: la Lazio. Lei ha un modo tutto suo per esultare e festeggiare le vittorie dei biancocelesti ed il suo pubblico, di tifosi e non, gradisce molto.

Per Anna Falchi c’è una specie di rito social che non può essere interrotto perché, a quanto pare, parte molto bene. Quando la Lazio vince lei si spoglia. Mai nella sua totalità ma le sue proposte sono sempre molto incandescenti, contornate ovviamente, dai colori della sua squadra del cuore. Ieri è successo ancora ed in un attimo sui social la temperatura è diventata bollente.

Anna Falchi in topless per la Lazio: la sciarpa copre poco

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑨𝒏𝒏𝒂 𝑭𝒂𝒍𝒄𝒉𝒊 (@annafalchi22)

Esulta per la vittoria della Lazio, solo con la ciarpa biancoceleste addosso, Anna Falchi. La sua squadra del cuore ha vinto il derby contro la Roma e, come da tradizione, lei non può esimersi dallo spogliarsi sui social.

Topless pazzesco per la presentatrice de “I fatti vostri” che indossa solo la sciarpa della Lazio che dal collo scende lungo il busto e copre, ma poco, il suo giunonico seno. Con le mani indica il tre, invia un bacio a tutti e tra le gambe ha un pallone, di quelli morbidi, azzurro con lo stemma della Lazio, ovviamente.

Non sappiamo se la Falchi sia completamente nuda o indossi gli slip. Dalla foto non si nota nulla ma i fan si lanciano in voli pindarici con la fantasia.

È tornata allo stadio Anna Falchi e ha seguito dagli spalti dell’Olimpico la partita. Una volta a casa non poteva non festeggiare a suo modo. “Ah! Dimenticavo! 3 a 2 per la Lazio! – scrive a corredo della foto – E andiamo avanti così!!! Partita al cardiopalma davvero!! Tornare allo stadio pazzesco! Tutto bellissimo! E la mia Lazio mi fa godereeeee!!!”

Ancora tutti pazzi di lei e dei suoi riti portafortuna. Piovono like e commenti di ogni tipo.