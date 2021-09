Barbara D’Urso, nonostante gli insulti e le critiche, non perde occasione di condividere con i follower alcuni scatti delle sue giornate

Barbara D’Urso è tornata in televisione con “Pomeriggio 5” il programma in onda ogni pomeriggio dal Lunedì al Venerdì su Canale 5. La conduttrice non ha rinnovato il contratto riguardo alle trasmissioni del weekend, lasciando spazio a Enrico Papi con “Scherzi a parte” in onda la domenica sera e “Verissimo” nel pomeriggio.

Si tratta di una scelta importante da parte di Mediaset che dopo anni ha voluto svecchiare il palinsesto, ma l’azienda avrà fatto la scelta giusta?

Barbara D’Urso, spunta un ricordo: che posteriore – FOTO

Seguita da quasi tre milioni di follower, Barbara D’Urso non perde occasione di mostrare ai fan molti momenti delle sue giornate. L’ultimo post è però un ricordo di questa estate dove la conduttrice sfoggia una foto insieme alla sua amica Angelica a bordo piscina.

La presentatrice indossa un vestito bianco di pizzo che le copre le sue forme prorompenti, il sorriso non manca mai e in tutto quello che fa ci mette il cuore. La foto però non è passata inosservata e anche in questa occasione, sono tanti quelli che non hanno rinunciato a lasciare commenti e critiche.

“Col cuore ma chi se ne fr***”. Ha scritto qualcuno, c’è chi poi ha fatto riferimento alle scelte dell’azienda nel cambiare completamente il palinsesto. Per Barbara D’Urso non sono mancati anche messaggi da persone che la ammirano e la sostengono come: “Numero 1 in tutto. Bellezza, sensualità e simpatia”.

Chissà se tra qualche tempo rivedremo Barbara D’Urso di nuovo in prima serata o impegnata in più programmi? Sono in tanti a chiedersi se Pier Silvio Berlusconi abbia fatto la scelta giusta, solo i dati di ascolti e share potranno però dare la conferma. Per il momento non ci resta che aspettare.