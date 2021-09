Un inizio di settimana “super sexy” per la conduttrice Barbara D’Urso: l’ultimo zoom sul suo fisico da “più bella d’Italia” disarma i suoi fan.

Questo pomeriggio avrà inizio, dopo l’atteso avvento del weekend, una nuova puntata del seguitissimo show televisivo di “Pomeriggio Cinque“, guidato dalla celebre attrice e conduttrice partenopea Barbara D’Urso a partire dal lontano 2008. La messa in onda, riportata in auge dai primi giorni di settembre, sta dando i frutti sperati dalla sua protagonista per eccellenza.

Dopo aver fatto i conti con la rinuncia al suo appuntamento domenicale sul piccolo schermo, l’ex conduttrice del “Grande Fratello“, pare sia ugualmente riuscita a mantenere alto il livello di audience della trasmissione Mediaset, finanche ad apportare ad esso considerevoli novità. Eppure, ad attirare l’attenzione dei suoi ammiratori, a poche ore di distanza dalla diretta, sarà l’ultimo outfit sfoggiato dall’interprete di se stessa nella recente pellicola cinematografica di “Genitori vs influencer“.

Barbara D’Urso stupisce: gonna succinta ma gambe chilometriche, “sei la più bella d’Italia”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

“Cominciamo così… Col cuore!“, esordisce Barbara in didascalia all’ultimo post pubblicato su Instagram. Sorridente ed in posa da diva, sfoggia il suo look composto da una gonna succinta dalla tinta nera e una camicia in raso dello stesso colore del cielo. Come è solita fare, la conduttrice si rivolge ai suoi telespettatori, i quali la premieranno successivamente con una lunga collezione di apprezzamenti.

“La più bella d’Italia“, scriverà un fan di risposta allo scatto. Tenendo ad enfatizzare il suo ruolo di “Queen” all’interno dei palinsesti televisivi della contemporaneità. “Sfido qualunque donna 64enne ad avere le gambe e il fisico di Barbarella“, continuerà un’altra ammiratrice. Soddisfatta di vedere il suo idolo in piena forma, dalle bellissime gambe immortalate in primo piano, e presto da altri definite come: “divine” e “chilometriche”.

“Minigonna e tacchi a spillo: Barbara sei sempre una bomba super sexy“, concluderà infine un altro utente. Il meraviglioso paio di scarpe indossato dalla presentatrice colpirà nel segno, poiché anch’esso in accostamento con la tinta del cielo e dei palazzi in vetro alle sue spalle. Realizzato dal noto brand di design ed alta moda “Christian Louboutin“.