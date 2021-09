“Beautiful”, anticipazioni puntata 27 settembre: un’inaspettata alleanza

Beautiful, anticipazioni 27 settembre: Ridge Forrester e Brooke Logan si stanno riconciliando. Qualcuno tifa per loro.

Nelle ultime puntate di Beautiful abbiamo visto Katie prendere le parti di Brooke. Nonostante tutto quello che la sorella le ha fatto passare, la Logan crede ancora che Ridge e Brooke siano fatto per stare insieme e ha cercato di convincere il Forrester a perdonare la sorella. Quinn, intanto, sta cercando di fare di tutto per dividerli. Dopo aver origliato una conversazione nella quale i due dicevano di volersi riavvicinare, la Fuller ha deciso di fare una telefonata molto importante. È ora di passare alle maniere forti e far vedere a Brooke che non può intromettersi nel nuovo matrimonio di Shauna.

Leggi anche -> Meteo: le previsioni per domenica 26 settembre 2021

Beautiful, anticipazioni 27 settembre: Quinn ha un asso nella manica

Leggi anche -> Il colore della stagione autunno/inverno 2021-22. Non ne potrai fare a meno

Dalle anticipazioni americane di Beautiful sappiamo che Quinn cercherà di mettersi a tutti i costi in contatto con Shauna. La Fulton, tuttavia, starà parlando con Wyatt e non risponderà alle sue numerose chiamate. Non sapendo cosa fare, la Fuller deciderà allora di interrompere lei stessa la conversazione tra Ridge e Brooke. Inoltre, Quinn chiamerà in suo aiuto Bill Spencer, certa che nessuno sia in grado di interferire nelle dinamiche della coppia più di lui.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo che alla Forrester verrà a crearsi un’inaspettata alleanza. Si tratta di Eric e Katie, entrambi convinti che Ridge e Brooke debbano tornare insieme. Nonostante ciò che la sorella le ha fatto passare, la giovane Logan fa il tifo per lei e desidera soltanto la sua felicità. La strada per la coppia sembra però tutta in salita.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @bold_and_beautiful_italia

La prossima puntata di Beautiful andrà in onda lunedì 27 settembre, alle ore 13.45 e sarà visibile ondemand su MediasetPlay. Continuate a seguirci per ulteriori anticipazioni e per tutti gli aggiornamenti su possibili cambi di programmazione.