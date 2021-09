Bianca Balti e la dedica strappalacrime che lascia senza parole, “A presto cuore mio” – FOTO

La bella modella Bianca Balti ha condiviso alcuni scatti della sua settimana della moda a Milano, arriva poi la dedica malinconica

Bianca Balti ha condiviso su instagram alcuni scatti di questi giorni intensi alla Milan Fashion Week. La modella è stata molto felice di essere potuta tornare nella sua Lombardia per qualche giorno. La Balti vive infatti in America da anni insieme alla sue due figlie. Nonostante l’Italia le manchi molto, negli Stati Uniti si trova molto bene ed è felice.

Bianca Balti e la dedica strappalacrime che lascia tutti senza parole

La bella modella saluta la sua Milano dopo aver trascorso qualche giorno lì per via della settimana della moda. Ha condiviso alcuni scatti tra outfit d’alta moda e momenti di break insieme ad amici e colleghi. Nella didascalia ha poi scritto delle parole malinconiche:”Le cose andranno bene, per te, per me, per noi. Magari non andranno come vorremo. Anzi, mai. Ma la vita premierà le nostre intenzioni. Qualcosa si prende cura di noi e lo vediamo, quando vogliamo. Siamo amati. E protetti. Le cose andranno bene, per noi. A presto cuore mio”. In questo periodo la modella sembra particolarmente nostalgica del suo paese. Qualche giorno fa ha condiviso un altro post con indosso la maglia del Milan in occasione di una partita che è andata a vedere.

Le sue parole sono dolcissime e malinconiche:”Milanista sempre da sempre e per sempre. Milanista nel cuore ma forse anche proprio nel DNA perché Milanista ci sono nata, non diventata. Le statuette di Baresi, Gullit, Van Basten e Rijkaard sul comodino di mio fratello davanti al mio. Le litigate del papà e dello zio con l’unico che non fosse dei nostri, il nonno Juventino. Mio fratello che a tre anni chiese la maglia dell’Inter e che invece ricevette quella Rossonera. Scavalcare dal terzo al secondo anello in curva sud da ragazzina perché i biglietti se no non me li potevo permettere. Da bambina tifavo per non essere come mamma che quando c’era la partita si lamentava. Essere Milanista ha scandito memorie e regalato grandi soddisfazioni. Grazie Milan”.

Un amore quello per la sua squadra e la sua città che non ha eguali. Nelle parole della Balti si leggere amore vero e sincero, di quelli per cui sei disposto a fare tutto. A volte amore può essere anche per qualcosa e non per le persone. Lei ha dimostrato di essere Milanista nel cuore a prescindere da tutto ed è bellissimo questo affetto che dimostra.