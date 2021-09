Scontro frontale tra due auto sulla statale: due morti e un ferito grave

Due vigilanti di 48 e 47 anni sono morti la scorsa notte in un incidente stradale avvenuto sulla statale 106 all’altezza di Sellia Marina (Catanzaro).

Spaventoso incidente stradale durante la scorsa notte sulla statale 106, nel territorio di Sellia Marina (Catanzaro). Un’auto di una ditta di vigilanza privata si è scontrata frontalmente con un’altra vettura condotta da un uomo. Ad avere la peggio, i due vigilanti che hanno perso la vita sul colpo. Il conducente dell’altra automobile è stato trasportato in ospedale, dove ora si trova in gravi condizioni. Sul posto i vigili del fuoco, il personale medico ed i carabinieri.

Catanzaro, scontro frontale sulla statale 106: morti due vigilanti, grave un uomo

Due morti ed un ferito grave, questo il tragico bilancio dell’incidente verificatosi la scorsa notte, tra domenica 26 e lunedì 27 settembre, sulla statale 106, nel territorio di Sellia Marina, comune in provincia di Catanzaro.

A perdere la vita due vigilanti: Massimiliano Ceccarelli, 47enne di Cropani e Antonio Costantino, 48enne di Sellia. Le due vittime, riporta la redazione de LaC News24, le due vittime viaggiavano a bordo di una Fiat Panda di proprietà della ditta per cui lavoravano. Per cause ancora da accertare, l’utilitaria si è scontrata frontalmente con una Kia Rio condotta da un uomo.

Leggi anche —> Perde il controllo della moto e si schianta contro il guardrail: muore ingegnere di 54 anni

Immediatamente sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli operatori sanitari del 118. Purtroppo per i due vigilantes non c’è stato nulla da fare: i medici ne hanno constatato il decesso, sopraggiunto sul colpo dopo l’impatto. L’automobilista alla guida della Kia Rio, scrive LaC News24 è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove ora si trova ricoverato.

Leggi anche —> Travolta dall’auto dell’amica nel cortile di casa: morta una donna

Per gli accertamenti ed i rilievi del caso, utili a ricostruire la dinamica dello scontro e risalire alle cause, sono intervenuti i carabinieri.

Per consentire i rilievi di legge e le operazioni di rimessa in sicurezza della carreggiata, riporta LaC News24, la corsia nord in direzione Crotone della statale è stata chiusa al traffico.