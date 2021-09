“Mozzafiato”, Chiara Ferragni stordisce alla sfilata di Versace: un perfetto mix stile anni Venti e modern style – FOTO

L’imprenditrice assieme al marito Fedez ha partecipato alla sfilata di Versace ma nonostante la presenza di grandissime star internazionali ha catalizzato l’attenzione di tutti.

Occhi puntati solo su di lei alla sfilata che si è svolta ieri di Versace by Fendi che continua ad animare la settimana della Milano Fashion Week.

Chiara Ferragni è stata una delle regine indiscusse della sfilata che ha soddisfatto ampiamente tutti i pronostici iniziali dei più esperti del settore, tanta emozione ed ospiti internazionali presenti come di consueto. Tra questi Naomi Campbel e Dua Lipa con cui l’influencer da 24,9 milioni di follower ha deciso di concedersi per degli scatti strepitosi. Vediamo il suo look in perfetto stile anni Venti rivisitato?

Chiara Ferragni pubblica un carosello di foto spettacolari, oltre 600mila like in poche ore

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Un bouquet di foto scattate dalla mano sapiente del fotografo delle celebrities Gabriele Di Martino che hanno saputo immortalare la coppia presente all’evento milanese tanto atteso.

Fedez ha indossato una meravigliosa camicia di seta in puro stile anni Ottanta con fantasia foulard dove campeggiano colori pastello e disegni a catene e teste di statue greche, mentre Chiara per l’occasione è stata vestita con un abito in perfetto stile anni Venti ma decisamente rivisitato in chiave moderna.

Cristalli e lustrini acqua, turchese e grigi per questo capolavoro con frange tipiche delle ballerine di Charleston, vita bassa per mantenere lo stile dell’epoca, ma una silhouette riaggiornata dallo stilista per darle quel guizzo moderno che tanto la fa apparire sofisticata e una donna dei giorni nostri.

Coppe del seno a forma di conchiglia che tanto piacciono a Chiara, schiena nuda, mini pochette di cristallo argentato e scarpe a punta squadrata con tacco a stiletto. Capelli acconciati sul lato ed un maquillage ricercatissimo con punti luce anche sull’eyeliner scuro degli occhi.

Chiara ha in poco tempo offuscato anche la bellezza delle altre dive presenti alla sfilata, le foto con Dua Lipa e Naomi sono solo la ciliegina sulla torta della sua popolarità alle stelle.

I fan hanno premiato la scelta stilistica con oltre 680mila like e commenti davvero entusiasti: “Un mix tra gli anni 20 e una sirena 😍”, “Mozzafiato”, “Tutto stupendo!! Per non parlare del make up 😍😍WOW”.