Diletta Leotta outfit illegale: top che scoppia e shorts all’inguine – VIDEO

Diletta Leotta si è allenata con addosso un outfit mozzafiato: il top a stento riesce a contenere le forme, per non parlare dei suoi shorts microscopici…

La giornalista sportiva Diletta Leotta ha condiviso qualche ora fa le sue sessioni di allenamento. Un duro work out per lei ma piacevole per tutti i follower che si saranno deliziati nel vederla con un outfit che non è riuscito a coprire le sue forme esplosive.

La bella inviata di Dazn ha dato molte gioie ai tifosi anche a bordo campo, soprattutto a chi non è felice per l’andamento della propria squadra del cuore. Nel vedere le curve di Diletta e il suo dolcissimo viso anche le sconfitte sono sembrate meno amare.

Diletta Leotta, il video del panorama più bello del web

