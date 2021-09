Elettra Lamborghini maestosa in bikini: “Non posso lamentarmi”, e neanche i fan – FOTO

Elettra Lamborghini accende la fantasia dei followers in costume, la cantante esibisce un fisico perfetto e forme provocanti più che mai.

Un’estate vissuta al massimo, e non poteva essere altrimenti, quella di Elettra Lamborghini. La cantante ha spopolato nelle radio con il suo singolo ‘Pistolero’ e sui social ha dato spettacolo con scatti da urlo come sempre.

In particolare, Elettra ha regalato momenti speciali quando si è regalata una vacanza a Mykonos con una compagnia particolare. Non c’era con lei suo marito, il popolare dj Afrojack, ma Ludovica Pagani. Insieme alla influencer e volto di Sky Sport, ha composto una coppia a dir poco micidiale.

Momenti di relax che ci volevano per Elettra, dopo un inverno piuttosto difficile in cui la cantante aveva avuto a che fare con il Covid. Superato, fortunatamente, senza conseguenze. E non è ancora finita, come ci tiene a mostrare ai suoi fan su Instagram.

Elettra Lamborghini esplosiva in costume, Instagram va in tilt: che curve in primo piano

