“Bellissimo davanzale”, Elisa Isoardi fa uscire tutto: la FOTO con il reggiseno di fuori e non solo…

Elisa Isoardi è da svenire nell’ultima foto tratta dal suo repertorio: la scollatura infinita esalta le forme da sballo della conduttrice

Le giornate di Elisa Isoardi scorrono movimentate e frenetiche, animate dagli impegni della conduttrice che sembrano non finire mai. L’ex naufraga, che ha trascorso il weekend appena terminato nella splendida Bologna, si è mostrata attiva e instancabile nelle Instagram stories. Quest’oggi, la Isoardi ha impegnato l’intero pomeriggio nella lettura di Goethe, non mancando di esporre ai fan quelli che sono, a suo avviso, i passi migliori dell’opera “Viaggio in Italia”. Dopo un cambio d’outfit a dir poco strabiliante, Elisa si è recata a cena fuori nel suo look più seducente. Siete curiosi di scoprire che cosa ha indossato la splendida presentatrice di Caraglio?

NON PERDERTI ANCHE —> Rosalinda e Zenga, la verità che i fan non avrebbero mai voluto conoscere: “È un momento difficile” – VIDEO

Elisa Isoardi mette in mostra proprio tutto… – FOTO

Per vederla, vai su Successivo