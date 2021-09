Emma Marrone e Stefano De Martino, il vero motivo della rottura: non ci crede nessuno

Emma Marrone e Stefano De Martino sono stati per anni una delle coppie più amate dal pubblico televisivo: scopriamo qual è stato davvero il motivo della loro rottura.

Emma Marrone e Stefano De Martino sono una di quelle coppie che, nonostante gli anni e i numerosi avvenimenti, non smetteranno mai di esistere nel cuore dei loro fans. I due artisti, lei cantante e lui ballerino, si sono conosciuti durante la nona edizione di “Amici di Maria De Filippi”, e il loro amore è nato e cresciuto sugli schermi di migliaia di italiani. Forse proprio per questo motivo i fans della coppia non si sono mai voluti arrendere alla separazione, nonostante poi De Martino si sia addirittura sposato con Belen Rodriguez e abbia avuto un figlio con lei, il bellissimo Santiago. Ma torniamo indietro e cerchiamo di capire qual è stato il vero motivo che ha spinto Stefano lontano da Emma: c’entra Belen?

Emma Marrone e Stefano De Martino si sono lasciati per colpa di Belen Rodriguez?

La nona edizione di “Amici di Maria De Filippi” è stata particolarmente memorabile sopratutto grazie ai due artisti protagonisti di questo gossip, Emma Marrone e Stefano De Martino. I due, molto giovani ai tempi, si sono innamorati sotto gli occhi dei telespettatori, e in televisione il loro amore è cresciuto sempre più. Dopo due anni insieme, però, la coppia ha annunciato pubblicamente di essersi separata, senza rivelare troppi dettagli a tutti quei fans che li seguivano con affetto giorno dopo giorno.

Per molto tempo la gente ha pensato che sia stato l’arrivo di Belen Rodriguez ad allontanare Stefano da Emma, ma pare che le cose non siano andate proprio così. È vero che il ballerino si è fidanzato con la modella argentina pochissimo tempo dopo aver salutato la ballerina di Amici, ma è anche vero che sia stata proprio quest’ultima a capire per prima che la relazione con De Martino non avrebbe avuto lunga durata. Secondo le indiscrezioni, infatti, ai tempi Emma sarebbe stata pronta al matrimonio con il fidanzato che, invece, ha preferito godersi la vita da ventiduenne al fianco di una ragazza “nuova”.

Alla fine dei conti, nonostante tutto, pare che Emma Marrone abbia scansato un fosso. Nonostante il matrimonio con Belen, finito male, e la nascita del figlio Santiago, sembra che il ballerino di Amici continui ancora oggi a vivere una vita piuttosto libertina.