“Gf Vip”, Alfonso Signorini perde le staffe in diretta: “Tira fuori gli attributi”. Mai visto così

Al “Gf Vip”, Alfonso Signorini perde le staffe in diretta contro Gianmaria Antinolfi: una frase del concorrente ha davvero fatto infuriare il conduttore

L’appuntamento del lunedì con il “Gf Vip” è decisamente iniziato col botto. Alfonso Signorini, in apertura di puntata, non poteva non affrontare la clamorosa lite avvenuta nel weekend tra Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. Le due, che si sono punzecchiate ripetutamente, hanno ribadito le posizioni già prese sui social, non mostrandosi affatto intenzionate a ricucire i rapporti.

Signorini, dopo questa premessa indubbiamente scoppiettante, è entrato nel vivo della puntata toccando uno dei temi caldi di questa edizione: la relazione tra Gianmaria Antinolfi e Soleil Stasi. Dopo aver richiesto di rimanere da solo con il concorrente, tra i due si sono immediatamente alzati i toni: cosa avrà fatto a tal punto infuriare il conduttore?

Alfonso Signorini perde le staffe in diretta contro Gianmaria: “Tira fuori gli attributi”

Alfonso Signorini, dopo aver mostrato ai concorrenti una clip di riepilogo inerente la lite tra Soleil Stasi e Gianmaria Antinolfi, ha richiesto di poter parlare al manager in privato. Subito dopo esser rimasti da soli, il conduttore ha cercato di rassicurare il gieffino, che nel corso della settimana appena trascorsa ha mostrato segni di cedimento, dichiarando più volte il proprio intento di abbandonare la casa. “Non dare per scontato che tutti siano dalla parte di Soleil” – ha puntualizzato Signorini – “Ci sono anche molti sostenitori tuoi“.

Lo scontro con Soleil avvenuto nella scorsa puntata ha decisamente demoralizzato il manager, che è stato addirittura definito uno “stalker” dall’ex fidanzata. Signorini, consapevole della buona fede del ragazzo, ha tentato di rassicurarlo e di convincerlo a rimanere nel programma. “Non voglio più sentirti dire che vuoi abbandonare la casa. Tira fuori gli attributi!“: questo il consiglio che Alfonso ha dato a Gianmaria, con toni piuttosto coloriti.

Successivamente, il presentatore ha chiamato in causa Soleil per parlare di un argomento particolarmente caro al manager napoletano: la sua nuova fidanzata Greta. La modella, incalzata dal conduttore, ha affermato di vederlo molto preso da quest’ultima. “Soleil, secondo te Gianmaria è innamorato davvero di Greta?” – ha domandato il conduttore, ricevendo la replica immediata della Stasi – “Assolutamente sì“. Le acque, tra i due ex, sembrerebbero di fatto essersi placate.

Adriana Volpe, che non le ha mandate di certo a dire a Soleil, ha tuttavia ipotizzato che Greta possa essere solo un ripiego per Antinolfi. Che il concorrente sia ancora interessato alla sua vecchia fiamma?