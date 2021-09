Levante ha annunciato una novità incredibile che cambierà per sempre la sua vita. I fan sono in trepidazione.

Un annuncio di Levante ha lasciato il popolo del web senza fiato? La cantante ha appena rivelato una notizia sorprendente che ha stupito tutti. Classe 1987, di Caltagirone ma di adozione torinese, è nota per la sua carriera nel mondo della musica che l’ha vista scalare le classifiche con brani di successo e rivestire il ruolo di giudice a “X Factor”.

Oltre a questo è conosciuta anche per i suoi libri e per i suoi contenuti social, tanto che su Instagram è seguita da più di 46 mila follower incantati dalla sua verve e dalla sua bellezza mozzafiato. È proprio sul social che ha annunciato la novità incredibile che cambierà per sempre la sua vita.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Teresa Langella VIDEO bollente, lato A e B in bella mostra: i fan non sanno più dove guardare

Levante, sorprende tutti: la rivelazione scalda il web

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L E V A N T E (@levanteofficial)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > “Che bomba”: Antonella Elia, le trasparenze dell’abito e il freddo sono un mix rovente. Décolleté da urlo – FOTO

“Congratulazioni”, “Piango”, “Tanto felice per te”, “Evviva”, “Gioia immensa”, sono solo alcuni dei commenti che si leggono sotto all’ultimo post condiviso da Levante su Instagram.

Si tratta di una foto in cui è ritratta seduta con uno sguardo magnetico. L’artista ha scelto questo scatto per annunciare una notizia dolcissima che ha commosso tutti con cui ha rivelato di essere in dolce attesa da cinque mesi. Mesi intensi, come racconta lei stessa nella lunga didascalia al post, in cui si è dedicato al tour estivo per l’Italia e ha sfilato sul Red Carpet della Mostra del Cinema di Venezia, incantando tutti con un abito mozzafiato firmato Armani.

Dopo questi importanti impegni, la cantante ha rivelato la notizia incredibile che ha mandato il tilt il web, tanto che il post ha ottenuto innumerevoli commenti di amici e colleghi. Da Chiara Ferragni, ad Arisa, tantissimi gli auguri rivolti all’artista siciliana che presto diventerà mamma al fianco del suo compagno.

Da quasi due anni è legata a Pietro Palumbo, professore e avvocato anche lui di origini siciliane, conosciuto per fatalità in un locale durante una cena. Un incontro trasformatosi nel tempo in un grande amore.