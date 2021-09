“Emozioni a non finire”, Giorgia Rossi gonna corta e stivali neri in pelle: la coreografia più bella è LEI – FOTO

Giorgia Rossi è tra le giornaliste più seguite del momento. La nuova “leva” di DAZN, ieri sera, ha fatto impazzire i followers a bordo campo.

La nuova giornalista della piattaforma streaming di DAZN, Giorgia Rossi ha fatto il pieno di likes in occasione di una foto scattata in dolce compagnia dei suoi colleghi di lavoro.

La perenne rivale di Diletta Leotta ha fatto passi da gigante nell’ultimo periodo, complice le enormi qualità nel mestiere e il progresso nell’ambito giornalistico. Giorgia aveva già contribuito, come se non bastasse a rendere ancor più appetibili le sue prestazioni in diretta tv a “Sportmediaset” con la sua inarrivabile bellezza.

Un vero e proprio “capolavoro” dai lineamenti angelici e paradisiaci che fanno di lei uno dei personaggi più seguiti e apprezzati del panorama dello spettacolo. Con il passaggio a DAZN le sue aspettative sono aumentate e lei si è già promessa che farà di tutto per mantenere elevato l’appeal

Giorgia Rossi strizza l’occhio agli appassionati di calcio e bellezza: favolosa

