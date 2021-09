Giulia De Lellis mostra il cambiamento drastico sui social: “Affidatevi ad un professionista” – VIDEO

Giulia De Lellis mostra il cambiamento drastico sui social: la modella non ha resistito dal condividere il suo nuovo look tramite le stories

L’ex corteggiatrice più famosa di sempre è tornata a pieno regime sui social, dopo essersi concessa una meritata pausa al fianco di Carlo Beretta. La coppia, nel weekend, ha trascorso dei momenti favolosi presso una suggestiva azienda agricola bresciana, dove il contatto con la natura e con i suoi prodotti genuini non è di certo mancato.

La De Lellis, che ha recentemente registrato uno speciale inerente “Love Island Italia”, è già completamente assorbita dagli impegni lavorativi. Tuttavia, nella giornata di oggi, la conduttrice ha trovato il tempo per prendere una decisione estrema, che nessuno si sarebbe mai aspettato. Il cambiamento drastico è stato notato da tutti…

Giulia De Lellis mostra il cambiamento drastico sui social – VIDEO

Recentemente tornata dal suo weekend da sogno, Giulia De Lellis è di nuovo operativa sui social, come dimostrano le numerose Instagram stories che la conduttrice ha postato solamente quest’oggi. I fan, che non si perderebbero per nulla al mondo i suoi scatti, non hanno potuto far a meno di notare il suo cambiamento drastico. La De Lellis ha deciso di applicare le extension ai suoi capelli e di allungarli all’altezza del punto vita.

“Ero indecisa se fare un corto e tagliare tutto, poi però mi sono ricordata che al mondo esistono capelli così belli“, ha esclamato l’influencer nelle stories, sfoggiando con orgoglio il nuovo look. La chioma lunga è un incanto su di lei e contribuisce a valorizzare i tratti seducenti del suo volto. Sommersa dalle domande delle sue ammiratrici, Giulia ha risposto loro con estrema chiarezza: “Affidatevi ad un professionista“.

La conduttrice, che il 3 ottobre prossimo tornerà in tv con uno speciale dedicato a “Love Island Italia“, appare più in forma che mai. L’amore con Carlo Beretta ha decisamente giovato alla modella, che si mostra ogni giorno più bella e sicura di sé.