Kate Moss sfila per Versace insieme alla figlia, passaggio del testimone?

Questa Milan Fashion Week ha segnato il passaggio del testimone alle nuove generazioni di modella che sono molte “figlie di”

Durante la settimana della moda a Milano si sono tenute moltissime sfilate di moda, e molte delle modelle sono figlie di ex icone della moda o personaggi del mondo spettacolo. L’esempio più lampante di questo fenomeno è Kate Moss che ha sfilato quest’anno per Versace al fianco di sua figlia Lila Moss. Madre e figlia sulla stessa passerella a sfilare per la stesa casa di moda. Sono due gocce d’acqua, sembra di vedere la Moss da giovane.

Le generazioni di modelle cambiano, subentrano le figlie

Le figlie delle ex modelle o personaggi famosi prendono in mano le redini della moda. Gigi Hadid e Bella Hadid entrambe due modelle diventate famose e richieste, sono le figlie dell’ex modella di successo Yolanda Hadid. Poi c’è la bellissima figlia di Cindy Crawford che è tutta la mamma, una fotocopia, la bella Kaia Gerber che ha compiuto da poco 20 anni. C’è poi la figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel, la incantevole Deva Cassel. E poi Lily Rose Depp, figlia delle modella Vanessa Paradis e dell’attore Johnny Depp. Pare proprio che le nuove generazioni stiano prendendo il posto di quelle vecchie, anche se bisogna dire che le mamme ancora dicono la loro.

Kate Moss alla sfilata di Versace è stata magnifica, bellissima come sempre e in forma. Donatella Versace qualche anno fa ha voluto fare un tributo alle modelle degli anni ’80-’90 che erano vere e proprie icone. Le ha quindi portate sulla passerella per sfilare. C’era Claudia Schiffer, Cindy Crawford, Naomi Campbell, Carla Bruni e anche Helena Christensen. Ancora oggi alcune di loro sfilano sempre per Versace e la loro bellezza sembra non avere tempo. D’altra parte però fanno spazio ai giovani, e alle proprie figlie che hanno ereditato la loro bellezza e la passione per la moda.

Uno spettacolo bellissimo vedere madre e figlia che sfilano insieme sulla stessa passerella. Un tributo all’amore materno e alla moda allo stesso tempo. Tutto merito della fantastica Donatella Versace che riesce sempre a combinare moda e amore in un’unico show bellissimo.