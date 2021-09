L’attrice ha sfoggiato sui social un look grintosissimo con cuissard maculati, mini dress nero e capelli raccolti, una vera bomba di seduzione.

Sempre provocante e seduttiva Laura Chiatti ieri ha avuto modo di applaudire il marito Marco Bocci nuovamente tornato in pista con un lavoro davvero tanto atteso.

L’occasione è stata lo spettacolo che il marito attore ha portato a teatro nella sua città natale umbra, ovvero Marsciano. “Lo Zingaro” è stata un’anteprima di stagione straordinaria a cui in molti speravano di poter assistere vista la bravura scenica di Bocci.

Laura ha così avuto modo di sfoggiare anche un outifit decisamente provocante che ha stregato non solo il pubblico seduto in platea ma anche i suoi numerosissimi fan su Instagram dove con un selfie malizioso si è mostrata in tutto il suo splendore.

Laura Chiatti fa strage di cuori, da tachicardia la sua bellezza riflessa allo specchio di casa

