Laura D’Amore appoggiata ad una parete mostra e forme prosperose, che sensualità – FOTO

La bella hostess Laura D’Amore ha condiviso su instagram uno scatto dove appare appoggiata a un muro ed è bellissima

Laura D’Amore è bellissima e sensuale su instagram con indosso un top strettissimo che evidenzia il suo decolletè prorompente e una gonna cortissima, che visione. I commenti sono:“Divina”, “Stupenda”. La bella Laura condivide su instagram le sue foto che sono sempre molto provocanti e sensuali, i fan impazziscono per lei. Sono 825 mila le persone che la seguono. Tra questi c’è anche l’imprenditore famoso Flavio Briatore.

Laura D’Amore e il futuro in televisione

La bella hostess di volo Laura D’Amore, adora il suo lavoro che la porta sempre in luoghi diversi e meravigliosi. Tuttavia in futuro sogna il mondo dello spettacolo, le piacerebbe diventare conduttrice in futuro. Lei inoltre è laureata in Marketing e pubblicità e in passato ha studiato anche in Polonia. Da qui già si poteva vedere la sua passione per i viaggi. A conferma di questo, dopo la laurea si è trasferita in Repubblica Domenicana e ha insegnato nella scuola Dante Alighieri. Indubbiamente la D’Amore è una donna dalle mille sfaccettature, ha molte passioni ed è brava in tutto ciò che fa. Alle spalle ha un esperienza importante di studio e questo dimostra la sua determinazione e il suo impegno per il futuro. Il suo lavoro le piace moltissimo, collaborare per Alitalia è una grande opportunità di cui va molto fiera.

Tuttavia la sua collaborazione sta per finire, infatti Alitalia dopo diversi tentativi di salvataggio, purtroppo chiude i battenti. Dal 15 ottobre la compagnia tricolore non sarà più disponibile con grande rammarico e tristezza per la compagnia italiana che è stata per 75 anni motivo di orgoglio per il nostro paese. Proprio riguardo a questo la D’Amore ha condiviso oggi una frase dedicata alla sua compagnia.

“Signore e signoti è il comandante che vi parla, come sapere il prossimo 14 ottobre il timone tricolore smetterà di volare e con lui migliaia di dipendenti. E stata una storia lunga 75 anni duranti i quali milioni di persone ci hanno affidato le loro vite, le loro speranze, le loro ansia e le loro paure. A nome mio e di tutto l’equipaggio desidero ringraziarvi di cuore per questa fiducia e per aver condiviso con noi parte di questo lungo viaggio”.

Un vero peccato. Inoltre molte persone appunto rimarranno senza lavoro, tra cui la bellissima Laura. Ma non abbiamo dubbi che con la sua intelligenza e la sua determinazione troverà sicuramente un alternativa valida.