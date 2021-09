“Bone siete” Le Donatella incontenibili, il lato A fuoriesce da ogni parte – FOTO

Le Donatella pronte per il loro ultimo shooting fotografico dove appaiono più irresistibili che mai. Il lato A incontenibile fuoriesce da ogni parte.

Le gemelle Provvedi, meglio note come Le Donatella, sono le regine dei social. Giulia e Silvia infatti sono solite proporre del contenuto che piace e convince tanto il web, non a caso il loro profilo social viene continuamente “bombardato” da nuovi utenti, appassionati della vita del duo. Superato abbondantemente il milione di follower, il numero è in costante crescita.

Merito della loro continua presenza su Instagram dove, tra uno scatto e l’altro, emerge con prepotenza una bellezza mozzafiato, ai limiti della legalità. Le 27enni originarie di Modena, turbano costantemente i fans, che ne escono estasiati di fronte a cotanto splendore e l’ultimo post ne è sicuramente una piccante dimostrazione.

Le Donatella incontenibili, il lato A fuoriesce da tutti i lati

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da DONATELLA🎧🔥TERAPISTE😎• (@ledonatellaofficial)

Le gemelle più belle della televisione italiana, Le Donatella negli anni hanno dimostrato di essere attivissime non solo nel campo musicale ma di essere personaggi di spettacolo ed avere un loro spazio anche nella moda. I brand infatti amano lavorare con le Provvedi: viso dai lineamenti quasi fiabeschi a cui si aggiunge un corpo da urlo ed un atteggiamento spesso anticonformista da parte di entrambe.

Un mix di elementi che le rendono assolutamente accattivanti. Come l’ultimo post nelle quali indossano degli outfit del brand Dversofashion. Le foto – due, per l’esattezza – sono molto interessanti e assolutamente piccanti. Il body infatti che propone il duo musicale presenta un’ampia apertura frontale che coinvolge non solo l’addome, che rimane scoperto, ma anche la zona del décolleté che di fatto è coperto solo da due triangoli invertiti con tanto di lacci frontali che, se non allacciati molto stretti, rischiano di far cedere tutta la scollatura.

Questo spiega perché soprattutto in Giulia, il lato A emerge da tutti i lati. “Bone siete” uno dei tanti commenti che appare sotto il post. Un gradimento che a quanto pare si ripete su ogni singolo commento.