“L’Eredità”, Flavio Insinna ritorna con delle sorprese uniche

Torna questa sera su Rai 1 “L’Eredità” con Flavio Insinna: alcune conferme e diverse novità. Tutti i dettagli sul quiz

Questa sera, torna su Rai 1 “L’Eredità”, il game show della rete ammiraglia che va in onda prima del Tg 1 condotto, per il quarto anno consecutivo, da Flavio Insinna. Negli anni passati i numeri lo hanno sempre premiato e dunque si parte con grande carica per fare bene anche in questa stagione.

Per questa nuova edizione del gioco a quiz che ha visto tra i presentatori il compianto Fabrizio Frizzi e Carlo Conti, Flavio Insinna ha anticipato che ci saranno delle novità. Curiosi di saperne alcune?

“L’Eredità”, cosa ci riserva Flavio Insinna

Torna “L’Eredità”, come dicevamo, con alcune novità. A parlarne è stato il presentatore, Flavio Insinna. A DiPiùTV, il conduttore ha svelato che al suo fianco non avrà più Sara Arfaoui. Vedremo, infatti, una nuova professoressa che prenderà il suo posto e affiancherà Ginevra Pisani, riconfermata dopo la bella esperienza di questa estate, sempre al fianco di Flavio Insinna, ne “Il pranzo è servito”.

Di chi si tratta? Di Samira Lui, una giovane molto avvenente che porta in sé i tratti italiani della mamma e quelli senegalesi del papà. Samira è una modella e si è classificata terza a Miss Italia 2017.

Tra le altre novità un nuovo gioco: “Metti-leva-cambia” che chiederà ai concorrenti di cambiare le parole e una volta a settimana arriverà un quiz che coinvolgerà gli spettatori a casa. Per loro un premio a disposizione.

Ieri, infine, ospite di Francesca Fialdini in “Da noi a ruota libera”, il padrone di casa ha rivelato: “È sempre un debutto ed iniziamo con qualche signore nel pubblico. – ha spiegato – Prendiamo il testimone da un programma fantastico ‘Reazione a catena’ di Marco Liorni.”

Non è chiaro cosa succederà ma di sicuro questa nuova edizione de “L’Eredità” porterà un po’ di rinnovamento e piccole sorprese. Il pubblico gradirà? Da stasera saranno gli ascolti a parlare e giudicare.