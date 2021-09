Richard Gere testimonierà contro Matteo Salvini: lo ha rivelato quest’ultimo durante un appuntamento elettorale ad Assisi

Richard Gere testimonierà contro Matteo Salvini nel processo Open Arms il prossimo 23 ottobre a Palermo. Lo ha rivelato proprio il leder della Lega, questo pomeriggio ad Assisi durante uno dei suoi appuntamenti elettorali. Una notizia che ha spiazzato tutti e che ha scatenato molto ironia sui social, soprattutto dopo quanto detto da Salvini durante questo evento. “Lo conosco come attore, ma non capisco che tipo di lezione possa venire a dare a me, alle italiane e agli italiani sulle nostre regole e le nostre leggi” ha cominciato così il suo discorso.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Somalia, attacco vicino al palazzo presidenziale: 8 morti, 7 feriti

Richard Gere sarà contro Matteo Salvini al Processo degli Open Arms

Visualizza questo post su Instagram U n p o s t c o n d I. v I s o d a R I c h a r d G e r e ( @ r I c h a r d g e r e o f f I c I a l)

“Se qualcuno pensa di trasformare il processo in uno spettacolo e vuole vedersi Richard Gere va al cinema, non in tribunale” ha continuato, senza evitare di polemizzare su quanto costerà ai contribuenti italiani la presenza dell’attore sull’elenco dei testimoni. Poi ha fatto ironia, dicendo che chiederà all’attore un autografo per sua madre. “Se tra i testimoni ci sarà Richard Gere, allora noi chiameremo Lino Banfi e Checco Zalone. Io scherzo ma vorrei sapere quant costa questo processo agli italiani“. Ha concluso poi dicendo che lui invece farà sfilare come testimoni tutti i membri del governo M5s-Lega, a cominciare da Giuseppe Conte, l’ex Presidente del Consiglio. Due anni fa, nell’estate del 2019, l’attore Gere salì a bordo della nave della ong spagnola Per Arms per aiutare i migranti. “Portali in America Richard, nella tua villa di Hollywood” disse Salvini, rivolgendosi all’attore.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Parco giochi finito in tragedia: bimba di 6 anni cade nel vuoto e muore

“Non sono interessato a Salvini, i politici invece di aiutare queste persone le demonizzano e questo deve finire e può finire se lo facciamo finire noi. Il mio unico interesse è aiutare questa gente” è quanto invece detto dall’attore, rispondendo alle domande dei cronisti a Lampedusa.