Un trionfo impareggiabile e ricco di intense emozioni nella giornata di ieri per Federica Pellegrini: il suo sguardo al futuro è commovente.

26 settembre 2021. Si alzano verso il cielo delle sventolanti bandiere azzurre dagli spalti direttamente dal complesso situato nella città di Napoli della Piscina Felice Scandone. Gli sguardi dei tifosi della vincitrice, di un primato affermato ancora oggi su scala mondiale, saranno colmi di un sentito ringraziamento. Un’emozione che però stavolta giocherà in contropiede grazie a quella che sarà la sua penultima, ma straordinaria, accelerazione.

Si avvicina sempre più dunque, seppur con una punta di amarezza, il gran finale anche per la stoica campionessa in stile libero di origini veneziane, Federica Pellegrini. Mentre l’affetto dimostrato dai suoi sostenitori si dimostra pronto ad oltrepassare il tempo.

Federica Pellegrini, emozioni uniche nel gran finale: “sarai per sempre la nostra regina”

“Nella mia mente, nel mio cuore“, così descrive la nuotatrice questo suo ultimo giro di boa alla International Swimming League 2021 svoltasi nella città partenopea per eccellenza. Ad accompagnare lo scatto condiviso da Federica, per documentare il momento conclusivo della gara, giungeranno presto in rete moltissimi suoi ritratti fotografici pubblicati dai suoi ammiratori.

“Sarai per sempre la nostra regina, Fede“, scriveranno i suoi fan, dimostrando di ricevere il suo cuore rosso e blu, come le corsie tra le quali è solita dare il suo meglio, e che lei stessa porterà in alto con un grand sorriso. Simbolo di manifesta soddisfazione per una carriera costellata da record e successi finora impareggiabili. “Grazie di tutto“, continueranno altri tra i commenti per festeggiare questo suo secondo posto nei 200 in stile libero. Quest’annata sarà definitiva per la carriera della “Divina” nuotatrice, che adesso si avvia ad affrontare quella che è appena stata confermata come la sua ultima gara. La competizione si terrà in Olanda ad autunno inoltrato.

Nell’attesa che arrivi Novembre, e che Federica riesca a pronunciare il suo arrivederci regalando un altro bagaglio di intense emozioni, lei stessa non vorrà nascondere i dettagli che più le mancheranno una volta che tutto questo sarà finito. Eppure, al contempo, non dimostra affatto di aver paura del futuro.