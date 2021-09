“Con te è sempre primavera”, FOTOGALLERY bollente per Maddalena Corvaglia: lo zoom sul décolleté è d’obbligo

Maddalena Corvaglia seduce i suoi numerosissimi followers con una compilation di scatti imperdibile: lo zoom sul décolleté è inevitabile

Sulla base degli scatti apparsi sul suo profilo Instagram, l’estate di Maddalena Corvaglia può essere definita senza dubbio “bollente e scatenata“. L’ex velina di “Striscia la Notizia” si è divertita parecchio in compagnia delle amiche e del figlio Jamie, con il quale ha trascorso la maggior parte del tempo in spiaggia.

La fine della stagione più calda dell’anno non è certamente una realtà semplice da affrontare per la modella, già nostalgica degli scatti in bikini che hanno contribuito ad esaltare il suo fisico strepitoso. Proprio di recente, Maddalena ha voluto porre una domanda ai followers, a corredo di una compilation da urlo: il décolleté guadagna immediatamente le attenzioni del pubblico del web.

FOTOGALLERY bollente per Maddalena Corvaglia: lo zoom sul décolleté è d’obbligo

La stagione televisiva corrente sembra iniziata nel migliore dei modi per Maddalena Corvaglia. L’ex velina, appena tre settimane fa, partecipava al celebre game show “Guess My Age”, che quest’anno ha visto Max Giusti subentrare al posto di Enrico Papi nelle vesti di conduttore. La modella, che ha affiancato il concorrente in gioco, ha dimostrato di aver gradito l’esperienza e di essersi notevolmente divertita.

Nell’ultima fotogallery postata, la Corvaglia ha invece sottoposto ai followers una questione che sembra davvero rattristarla. Maddalena, incapace di accettare la fine della bella stagione, ha scritto quanto segue: “E’ arrivato l’autunno a dare il cambio all’estate. Siete pronti? Io no!“. Nella compilation, la modella mette in mostra il davanzale strepitoso, sapientemente valorizzato mediante una canotta striminzita. Il pubblico dei social apprezza la visuale e non manca di farlo presente tramite i commenti.

“Con te è sempre primavera“, “Stupenda come sempre“, “Splendida Maddi“: le parole dei fan sono cariche di ammirazione e di stupore. L’ex velina si è guadagnata gli apprezzamenti di tutti i suoi sostenitori.