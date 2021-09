“Super sensuale” Pamela Prati fuori tutto: gambe da fare invidia – FOTO

Pamela Prati continua a sorprendere il web con scatti mozzafiato e sguardi provocanti, l’ultimo post è celestiale

Passano gli anni ma Pamela Prati continua ad essere una delle donne più affascinanti del mondo dello spettacolo. Classe ed eleganza la caratterizzano da sempre, è lei la showgirl che da tempo ha conquistato il pubblico italiano con la sua bellezza e sensualità.

Classe 1958, negli ultimi anni ha fatto molto parlare di lei per la storia con il famoso e inesistente Mark Caltagirone, argomento di rilevanza nel salotto televisivo di Barbara D’Urso.

Pamela Prati, stacco di coscia e posa sensuale – FOTO

All’età di sessantatré anni, Pamela Prati, dopo tante bugie e storie finte, ha deciso di tornare a fare quello che le riesce meglio: ballare e cantare. La passione canora da sempre l’ha accompagnata ed oggi più che mai ha scelto quella strada.

Non solo, molto attiva sui social, la showgirl del Bagaglino condivide con i fan alcuni scatti bollenti e pose strepitose. L’ultimo post ne è un esempio. Si tratta di una serie di foto dove sfoggia un tubino rosso corto e attillato, lo stacco di coscia non passa inosservato e e i tacchi a spillo non possono mancare.

Le immagini sono state scattate a Roma e Pamela Prati le ha descritte con un “Baila baila” che è il titolo della nuova canzone. Immediatamente sono piombati like e commenti come: “Splendida e in forma” e poi ancora “Super sensuale” e qualcun altro ha aggiunto: “Straf***”.

La showgirl ha colpito ancora, riesce sempre ad arrivare dritta al punto. Sa cosa piace al pubblico e non perde occasione di mostrare tutta la sua bellezza.

Passano gli anni, ma Pamela Prati non cambia. E’ la stessa di tanto tempo fa, quella che con la sua bellezza e classe ha conquistato il pubblico del Bagaglino. Nessuno potrà mai dimenticarla.