Serie B, risultati e classifica dopo 6ª giornata di campionato

Si è conclusa la 6ª giornata del campionato di Serie B 2021/22: i risultati delle partite e la classifica del torneo cadetto.

Il sesto turno del torneo cadetto si è aperto sabato 25 settembre con sei delle dieci partite disputate.

Vittoria per il Monza che ha piegato il Pordenone per 3-1. Ospiti in vantaggio con il rigore trasformato da Frank Tsadjout al 5′. I lombardi hanno poi risposto portandosi a casa i 3 punti con i gol di José Machin al 13′, di Mario Sampirisi al 72′ e di Samuele Vignato al 90′.

Pareggio con una rete per parte tra Como e Benevento. Padroni di casa avanti con il tiro dal dischetto segnato da Alberto Cerri al 34′, a cui ha replicato con una marcatura Gianluca Lapadula al 40′. Campani in dieci dal 19′ per via del cartellino rosso rimediato da Kamil Glik.

Successo esterno per il Brescia sul campo dell’Ascoli per 2-3. Bianconeri in vantaggio per due reti a zero grazie ai gol di Federico Dionisi al 17′ e Gian Filippo Felicioli al 23′. Le Rondinelle quindi hanno ribaltato il risultato con le realizzazioni di Andrea Cistana al 44′, Jhon Chancellor al 60′ e Marko Pajac su calcio di rigore al 73′.

Vittoria fuori casa anche per il Lecce sul Cittadella per 1-2. Pugliesi avanti con la rete di Massimo Coda al 10′. Risposta dei veneti con Orji Okwonkwo al 45+2′. Gol decisivo dei salentini da parte di Francesco Di Mariano al 77′.

Pareggio a reti inviolate fra Reggina e Frosinone.

Il Cosenza invece ha superato di misura il Crotone per 1-0. A decidere la partita la marcatura di Marco Carraro al 77′.

Nel corso della giornata di ieri, domenica 26 settembre, pareggio per 1-1 tra Perugia ed Alessandria. Al gol degli umbri siglato da Manuel De Luca al 14′ ha replicato per i piemontesi la rete di Giuseppe Prestia 3 minuti più tardi.

Stesso risultato tra Parma e Pisa. Nerazzurri avanti con il gol di Lorenzo Lucca al 13′. Toscani ripresi poi dai gialloblù con la realizzazione di Enrico Del Prato al 53′.

Successo esterno per la Cremonese sul campo del Vicenza per 0-1 grazie al gol dagli undici metri di Daniel Ciofani al 44′. Veneti con un uomo in meno dal 42′ a causa dell’espulsione di Marco Calderoni.

Vittoria di misura per la Ternana, che ha battuto per 1-0 la SPAL con la rete segnata da Bruno Martella al 26′.

Serie B, i risultati delle partite della 6ª giornata di campionato

Ascoli-Brescia 2-3: 17′ Dionisi (A), 23′ Felicioli (A), 44′ Cistana (B), 60′ Chancellor (B), 73′ rig. Pajac (B)

Cittadella-Lecce 1-2: 10′ Coda (L), 44′ Okwonkwo (C), 77′ Di Mariano (L)

Como-Benevento 1-1: 34′ rig. Cerri (C), 40′ Lapadula (B)

Monza-Pordenone 3-1: 5′ rig. Tsadjout (P), 13′ Machin (M), 72′ Sampirisi (M), 90′ Vignato (M)

Reggina-Frosinone 0-0

Cosenza-Crotone 1-0: (77′ Carraro)

Perugia-Alessandria 1-1: 14′ De Luca (P), 17′ Prestia (A)

Parma-Pisa 1-1: 13′ Lucca (P), 54′ Del Prato (PA)

Vicenza-Cremonese 0-1: 44′ rig. Ciofani

Ternana-SPAL 1-0: 26′ Martella

La classifica dopo la 6ª giornata del campionato cadetto

Pisa 15

Brescia 14

Cremonese, Ascoli 12

Benevento, Lecce 11

Frosinone, Reggina, Cosenza 10

Perugia, Monza, Cittadella 9

Parma 8

SPAL, Ternana 7

Como, Crotone 3

Alessandria, Pordenone 1

Vicenza 0