Soleil Stasi la FOTO insieme a qualcuno di speciale, che tenerezza

La bella Soleil Stasi si trova nella casa del GF Vip, il suo profilo instagram è gestito da terzi e oggi hanno condiviso una foto dolcissima

Soleil Stasi al momento è all’interno della casa del Grande Fratello Vip come concorrente. Per tanto le sue pagine social sono gestite da altre persone di fiducia, oggi hanno condiviso uno scatto dolcissimo della bella Soleil con il suo cagnolino Simba, insieme sono bellissimi. L’influencer nella casa sta già dimostrando il suo carattere espansivo e forte, ma anche qualche debolezza uscita a causa dell’ex Gianmaria Antinolfi.

LEGGI ANCHE>>>“GF Vip”, Sophie Codegoni balletto sfrenato in puntata, curve stratosferiche e tuta aperta sul seno – FOTO

Soleil Stasi e l’esperienza al Grande Fratello Vip

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ꜱᴏʟᴇɪʟ ᴀɴᴀꜱᴛᴀꜱɪᴀ ꜱᴏʀɢᴇ (@soleil_stasi)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Laura D’Amore appoggiata ad una parete mostra e forme prosperose, che sensualità – FOTO

La bella influencer sta vivendo la stessa esperienza che pochi anni fa ha vissuto il suo ex Luca Onestini nella casa del Grande Fratello Vip. Tanta acqua è passata sotto i ponti da quel momento. Lei lo lasciò in diretta davanti a migliaia di telespettatori e lui di conseguenza s’innamorò della coinquilina Ivana Marzova. Oggi anche quella storia è terminata e Onestini è tornato single. La Stasi d’altra parte è entrata single nel reality ma si è ritrovata un ex fidanzato come concorrente. Si tratta di Gianmaria Antinolfi, imprenditore napoletano ed ex di Belen Rodriguez e Dayane Mello. Tra i due sin da subito si è notata una certa tensione che si è conclamata in una vera e propria litigata durata giorni.

A quanto pare Antinolfi voleva chiarire alcune cose con la Stasi che invece lo voleva tenere lontano il più possibile. Lei lo ha accusato anche di aver fatto stalking nei suoi confronti. L’influnecer sostiene che non la voleva lasciar stare e che si presentava sotto casa sua in maniera ossessiva. Lui d’altra parte racconta un’altra storia. Ma come in tutte le versione la ragione sta sempre nel mezzo. Durante la scorsa puntata in prima serata la Stasi è scoppiata in lacrime a causa di alcune parole dette dall’ex ad altri concorrenti, decisamente poco lusinghiere nei confronti della Stasi che si è sentita violata. Lui ha raccontato dettagli intimi della loro relazione.

Insomma le tensione aumentano sempre di più, con un Gianmaria che minaccia di lasciare la casa al più presto. Le dinamiche del GF Vip quest’anno sono scoppiettanti e siamo solo all’inizio. Questa sera andrà in onda un’altra puntata in prima serata dove vedremo gli aggiornamenti su questa storia e le altre.