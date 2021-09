Tragedia allo stadio: madre e figlio di 2 anni muoiono durante la partita

Il dramma si è consumato questo sabato (25 settembre): le due vittime sono cadute dal terzo anello del Baseball Stadium di San Diego.

Questo sabato, 25 settembre, una donna di 40 anni e il figlio di 2 sono morti dopo una “sospetta” caduta dal terzo anello del Baseball Stadium di San Diego (California). Secondo quanto precisato dalla portavoce del dipartimento di polizia locale Andra Brown, le vittime sono precipitate poco prima dell’inizio della partita tra le squadre di baseball professioniste San Diego Padres e gli Atlanta Braves. La notizia trova conferma nei media locali, le cui fonti riportano che madre e bimbo sono caduti in strada dal terzo anello dello stadio: il volo è stato fatale.

L’arrivo dei soccorsi: vani i tentativi di rianimazione

“Gli agenti hanno cercato di rianimarli, ma le loro ferite erano troppo gravi. La loro morte è stata dichiarata sul posto dal personale medico.”, ha proseguito Andra Brown durante la conferenza stampa. Stando alle sue dichiarazioni, i due decessi sono considerati sospetti. In merito, la polizia di San Diego ha annunciato l’apertura di un’inchiesta per ulteriori accertamenti su cause e circostanze dell’accaduto

La donna e il piccolo sono stati dichiarati morti nel pomeriggio, intorno alle ore 16:11 locali, circa 20 minuti dopo la segnalazione dell’incidente alle forze dell’ordine. Entrambe le vittime sono cadute dall’atrio del terzo anello dello stadio: un volo fatale equivalente a una caduta di sei piani di un edificio. Secondo la testimonianza della portavoce, l’impatto è stato violentissimo: i due si sono schiantati sul marciapiede su Tony Gwynn Drive.

L’identità della madre, 40 anni, e del figlio, appena 2 anni, originari di San Diego, non è stata resa nota. Secondo quanto riporta il media locale San Diego Union Tribune, tra le sedie del noto stadio da baseball Petco Park era seduto anche il padre del bambino al momento della tragedia.

“Siamo profondamente rattristati per la perdita di vite umane al Petco Park la scorsa sera.“, ha riferito il team San Diego Padres in una dichiarazione scritta domenica mattina. “I nostri pensieri e le nostre preghiere sono con la famiglia delle persone coinvolte. Continueremo ad astenerci dal commentare la natura dell’incidente in quanto si tratta di un’indagine in corso da parte del dipartimento di polizia di San Diego.”

La polizia ha sottolineato ai giornalisti dell’Union Tribune che è ancora troppo presto per dichiarare con certezza la natura della caduta, se accidentale o dolosa. Un ufficiale ha tuttavia ribadito il carattere altamente sospetto dell’incidente.

Fonte San Diego Union Tribune