Venezia – Torino le pagelle e il tabellino della partita

Le pagelle e il tabellino di Venezia – Torino, gara utile per la sesta giornata di campionato, appena terminata.

L’ultimo posticipo della sesta giornata è terminato con il Monday night dove al Penzo si sono affrontate Venezia e Torino.

La squadra neopromossa di Zanetti si trova nelle zone basse della classifica con soli 3 punti mentre invece il Torino si sta rendendo protagonista di un buon avvio di campionato, con 7 punti in cinque giornate.

La gara al Penzo si sblocca dopo 56′ con Brekalo che porta in vantaggio i granata. Singo riceve sulla corsa, salta Schneg e mette a rimorchio per Brekalo, che di piatto supera Maenpaa.

Al 76′ viene concesso un calcio di rigore alla squadra di casa. L’azione si sviluppa con palla in profondità per Johnsen, che di tacco appoggia per Okereke, Djidji in scivolata stende l’attaccante neroverde e l’arbitro non ha dubbi.

Si posiziona dagli undici metri Aramu che trasforma il rigore, seppure Milinkovic-Savic aveva intuito e toccato il pallone ma non ha potuto far altro che raccoglierlo in rete.

Dunque termina in parità la gara al Penzo che regala un punto a testa alle due compagini. La squadra della laguna si porta a 5 punti e aggancia la Sampdoria mentre il Torino raggiunge l’Empoli all’ottavo posto.

Venezia – Torino: le pagelle e il tabellino

VENEZIA – TORINO 1 – 1

Marcatore: 56′ Brekalo (T), 77′ Aramu (V)

VENEZIA (4-3-3): Maeinpaa 6; Mazzocchi 5.5, Svoboda 6, Ceccaroni 6, Schnegg 5.5 (65′ Ebuehi 6); Crnigoj 6 (65′ Aramu 7), Vacca 5.5 (38′ Ampadu 6), Busio 5.5; Kiyine 6.5, Okereke 6.5, Johnsen 6 (86′ Henry sv). Allenatore: Zanetti. A disposizione: Neri, Molinaro, Tessman, Forte, Modolo, Henry, Fiordilino, Heymans, Peretz.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic 6; Djidji 5, Bremer 6, Rodriguez 6; Singo 7 (72′ Vojvoda 5.5), Lukic 6, Pobega 6.5 (72′ Mandragora 5.5), Ansaldi 6.5; Linetty 5.5 (57′ Baselli 5.5), Brekalo 7 (78′ Zima sv); Sanabria 6. Allenatore: Juric. A disposizione: Berisha, Gemello, Zima, Baselli, Verdi, Kone, Vojvoda, Mandragora, Warming, Rincon, Buongiorno.

ARBITRO: Lorenzo Maggioni della sezione di Lecco

NOTE: AMMONITO: Pobega (T), Milinkovic-Savic (T), Ampadu (V), Djidji (T)

ESPULSIONE: Djidji (T)

Nella prossima gara del 2 ottobre alle 18:00 il Torino ospiterà la Juventus nel derby della Mole. Il Venezia, invece, andrà a Cagliari nell’anticipo di venerdì 1 ottobre.