Viaggi, le cinque mete per superare una delusione amorosa

Viaggi, ecco le cinque mete per superare una delusione amorosa: luoghi lontani e non solo…alcuni suggerimenti per un’esperienza indimenticabile.

Viaggiare è sicuramente una delle attività più belle e formative che si possano compiere nella vita. Che sia un weekend, una settimana o viaggi più lunghi, sicuramente si ritorna nella quotidianità con un atteggiamento diverso, più ricchi non solo culturalmente ma anche emotivamente.

Ecco perché si consiglia di viaggiare soprattutto quando sopraggiunge un avvenimento spiacevole. Un ottimo rimedio per ricaricare le pile e ricominciare; come nel caso di chi ha interrotto una relazione. Il viaggio appianerà le sofferenze ed aiuterà a riadattare la propria routine. Ecco alcuni consigli su dove andare.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Teresa Langella VIDEO bollente, lato A e B in bella mostra: i fan non sanno più dove guardare

Viaggi per superare la delusione amorosa, le cinque mete

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > “Che bomba”: Antonella Elia, le trasparenze dell’abito e il freddo sono un mix rovente. Décolleté da urlo – FOTO

Tra le mete utili per superare la delusione amorosa un posto è occupato sicuramente dal Brasile, in particolare dalla città di Parati, Paratyè. Equidistante dai centri più rinomati per il turismo, quali Rio De Janeiro e San Paolo, Parati nel tempo è riuscita a ricavarsi la propria fetta di turisti. Merito dei luoghi suggestivi e dei panorami mozzafiato che la rendono tra le realtà più belle del paese, nonostante sia meno pubblicizzata. Patrimonio dell’umanità dal 2019;

Cuba, il paese latino è sicuramente un posto ideale per chi vuole gettarsi alle spalle la delusione amorosa e ricominciare una nuova vita. Il fascino dei Caraibi, il calore della gente e quell’atmosfera così diversa dal mondo europeo, sono tutti elementi che sicuramente renderanno il viaggio stimolante. Per chi ama la danza, partecipare in serate di salsa cubana sarà un’occasione per conoscere nuova gente;

Portorico, si rimane in America latina. La gente è calorosa come quella cubana, ama fare feste e riunirsi. Una cultura basata molto sullo stare insieme e condividere bei momenti. Per chi ama la musica, non può perdersi le esibizioni dei musicisti con i tipici cuatros – le chitarre portoricane;

Ko Phangan è l’isola della Tailandia nota in tutto il mondo per i Full Moon Parties, delle feste in spiaggia dedicate alla luna piena. Un successo senza precedenti che dal 1985 ad oggi ha portato sull’isola sempre più turisti tanto da decidere di festeggiare la ricorrenza più volte l’anno. Movimento, feste ma anche luoghi da sogno visitabili in moto, tanti i servizi di noleggio in loco.

Olanda, la tappa europea

Olanda, se si ha a disposizione meno tempo per concedersi una parentesi piacevole, questo paese europeo è ideale per chi sta soffrendo a causa della fine di una relazione amorosa. Frequenti le escursioni per i canali dell’Olanda con imbarcazioni più o meno grandi nei quali è possibile consumare cibo, bere e conoscere nuove persone. Da ammirare i polder ed i mulini famosi in tutto il mondo.

Ogni angolo del mondo, dai posti più lontani a quelli più vicini: viaggiare aiuterà tanto a resettare e ricominciare ma ovviamente bisogna seguire la regola numero uno: mai partire soli, scegliere piuttosto un viaggio di gruppo.