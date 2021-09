Miryea Stabile ha condiviso un nuovo scatto rovente che ha lasciato il web senza fiato. Subito è boom di like e commenti.

Curve mozzafiato, fascino irresistibile, fisico mozzafiato. Miryea Stabile ha folgorato il web con il suo ultimo post condiviso su Instagram dove è seguita da ben 172 mila follower incantanti dal suo fisico pazzesco e i suoi lineamenti angelici.

Ex “Isola dei Famosi”, è modella, hostess e fit influencer. Nata a Brescia nel 1997, è diventata famosa a seguito della sua vittoria a “La pupa e il secchione” per poi approdare in format del calibro di “Detto Fatto”, “Furore”, “Take me out”, “Ciao Darwin”.

Accanto a questa carriera, ha intrapreso un percorso nell’ambito del fitness specializzandosi nel settore. Su Instagram spesso condivide momenti dai suoi allenamenti grazie ai quali ha costruito il suo fisico pazzesco. Di recente tuttavia ha condiviso una problematica di salute vissuta a seguito dell’esperienza all’Isola dei Famosi in quanto durante il format le sue gambe sono state prese d’assalto dai mosquitos e secondo il suo dermatologo la sua situazione migliorerà solo tra un annetto. Nonostante questa criticità la showgirl non ha mai perso il sorriso mostrandosi sempre bellissima.

Anche nell’ultimo scatto è ritratta mozzafiato tanto che ha folgorato il web, conquistando subito un boom di like e commenti.

Miryea Stabile: il look rovente per la Milano Fashion Week

