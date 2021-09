Adriana Volpe dallo studio del “Grande Fratello Vip” fa innamorare tutti: trasparenze pericolose ma senza perdere l’eleganza

La lite social scoppiata tra le due opinioniste del “Grande Fratello Vip” arriva dritta in studio e si impone come protagonista dell’inizio serata di ieri. È Alfonso Signorini che prende la palla al balzo e cita subito l’argomento. Motivo della discordia la foto che Sonia Bruganelli ha scattato, a cena in un ristorante, con Giancarlo Magalli, nemico ormai storico e risaputo di Adriana Volpe.

E allora il giornalista: “Sonia scusami ma con tante persone proprio con Magalli dovevi fare la foto?”. La moglie di Bonolis ha spiegato come sono andate le cose ma tra le due l’astio ormai è scoppiato. “Immaginavo Adriana avesse forza interiore diversa da quella che ha” ha commentato piccata la Bruganelli.

NON PERDERTI ANCHE — > “I cori della curva sono meritati” Diletta Leotta, scopre la pancia e mostra la parte più bella: è SPETTACOLARE – FOTO

Adriana Volpe: trasparenze e gambe da sogno, le FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Adriana Volpe (@adrianavolpereal)

NON PERDERTI ANCHE — > “Cosa sei tu”, Emma Marrone e quel sorriso incoraggiante che inchioda i fan al muro: il sole d’autunno – FOTO

Elegante e sorridente si è mostrata ieri sera Adriana Volpe per la quinta puntata del “Grande Fratelli Vip”. Foto di rito in studio per la condivisione dell’outfit e post su Instagram per celebrare il momento. Abito spettacolare quello che ha scelto la Volpe: lungo, con pizzi, ricami e trasparenze pericolose.

Dalla vita in giù comincia ad intravedersi tutto e lei sfodera, sotto la gonna di tulle, il meglio di sé. Si intravedono le sue gambe meravigliose, lunghe, longilinee e quando l’opinionista si siede e le incrocia arriva il regalo più bello. Sensualità allo stato puro misto a classe ed eleganza che per lei sono sempre gli ingredienti principali per i suoi look.

Capelli sciolti che scendono sulle spalle, sorriso magnetico ed una proposta che ha mandato in delirio i suoi fan, 447 mila su Instagram. Adriana, a corredo del post scrive: “Stasera mi metto a nudo” e per lei arrivano solo tanti complimenti.

I suoi follower sono tutti dalla sua parte e l’applaudono per il modo in cui si è comportata nella querelle con Sonia Bruganelli. “Quando sei cazzuta sei ancora più PAZZESCA! Grande Adri, tutta la vita dalla tua parte!!! ❤️” scrive uno dei tanti.