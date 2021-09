Adriano Celentano e il tradimento a Claudia Mori: anni fa, una donna mise a repentaglio l’unione tra l’attrice e il Molleggiato. Siete curiosi di scoprire chi fu?

Adriano Celentano e Claudia Mori sono una delle coppie più longeve della televisione italiana. Insieme da quasi sessant’anni, la loro relazione nacque in maniera sicuramente anticonvenzionale. Sul set di “Uno strano tipo“, film che i due girarono nel 1963, avvenne l’incontro che fece perdere la testa ad entrambi.

Il Molleggiato, all’epoca fidanzato con Milena Cantù, decise di celebrare le nozze con la Mori l’anno seguente, infrangendo solo in quel momento la promessa fatta alla Cantù. La coppia, in tanto tempo, non si è mai detta addio, nonostante le tentazioni non siano affatto mancate. Adriano, agli inizi degli anni Ottanta, intrattenne una relazione clandestina con una famosa attrice. Siete curiosi di scoprire di chi si tratta?

Adriano Celentano e il tradimento a Claudia Mori: la donna che aveva distrutto il loro amore

Nonostante i due siano sempre apparsi come una coppia solida e profondamente innamorata, in realtà anche l’unione tra Adriano Celentano e Claudia Mori ha conosciuto dei periodi di alti e bassi. Agli inizi degli anni Ottanta, una crisi coniugale portò l’attrice ad abbandonare la casa in cui entrambi vivevano. Il Molleggiato, proprio in quel periodo, intrattenne una relazione segreta con la bellissima Ornella Muti.

I due, che si erano conosciuti sul set de “Il bisbetico domato” (1980), si frequentarono di nascosto, nel tentativo di evitare lo scandalo. In seguito, Adriano tornò sui suoi passi e tentò di ricucire il rapporto con la moglie, madre dei suoi tre figli Giacomo, Rosita e Rosalinda. La crisi si protrasse fino al 1985, quando Claudia e il Molleggiato tornarono a vivere insieme.

Il cantante, che si è assunto tutta la responsabilità del tradimento, ad oggi è ancora al fianco della donna che, nel lontano 1964, aveva deciso di sposare. Un amore, il loro, che fa ancora sognare migliaia di fan e che si è rivelato più forte di qualsiasi ostacolo.