Alice Campello felice più che mai, “Le mattine che amo” – FOTO

La bella influencer è felice, questa mattina ha trascorso del tempo di qualità con suo figlio e il suo adorato marito

Alice Campello questa mattina era al settimo cielo, ha passeggiato per Torino con suo figlio piccolo Edoardo e il marito Alvaro Morata che si è dovuto fermare sul lavoro a causa di un problema alla gamba. Il calciatore della Juventus durante l’ultima partita, ha infatti chiesto una sostituzione per un dolore alla gamba. Per il momento è sospeso ma non gli va tanto male, la mattinata l’ha passata con il figlio piccolo e la moglie a passeggio.

Alice Campello innamorata pazza dei suoi uomini

Un post condiviso da Alice Campello-Morata (@alicecampello)

La bella influencer ha passato una mattinata felice con suo marito e suo figlio piccolo Edoardo, mentre i due gemellini sono a scuola. La Campello ha condiviso diverse foto del marito Alvaro mentre spingeva il passeggino e ha scritto:“Mio figlio e mio marito, miei”. La Campello è orgogliosa della famiglia che ha creato e dell’uomo che ha al suo fianco. I due vivono una vita da sogno insieme ai tre figli. Case di lusso, vacanze impressionanti in luoghi magici ed eventi mondani da celebrità.

Hanno realizzato tutto quello che potevano immaginare di più bello, entrambi in carriera. Lui come calciatore affermato in serie A, e lei come imprenditrice di cosmetici per il suo marchio Masqmai. E poi ci sono i loro successi più grandi della vita, i tre figli Leonardo, Alessandro ed Edoardo. In attesa di una femminuccia tanto desiderata per completare il quadretto famigliare. I due si sono conosciuti 5 anni fa, Alvaro ha cercato la Campello su instagram contattandola. Lei inizialmente aveva ignorato le lusinghe del calciatore, ma poi ha ceduto al suo fascino.

Poco dopo hanno iniziato a frequentarsi e successivamente a distanza di pochi mesi, Alvaro si è inginocchiato e ha fatto la proposta alla Campello che ha detto ovviamente Sì. Il loro matrimonio è stato un sogno, a Venezia dove è nata e cresciuta lei. Poco dopo sono nati i gemelli per allietare le loro giornate. Dopo vari traslochi tra Madrid e Londra per via dei trasferimenti di Alvaro, sono tornati in Italia a Torino dove tutto è iniziato.