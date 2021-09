Vi ricordate lo scorso anno, quando Andrea Zelletta sparì misteriosamente per un paio di giorni dalla casa del GF Vip? A distanza di tutto questo tempo, ha vuotato il sacco

Andrea Zelletta è stato uno dei concorrenti più amati dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Reduce dal suo trono a Uomini e Donne, ha consacrato il suo ingresso nel mondo dello spettacolo partecipando a questo reality che gli ha dato tanto, ma che stava per togliergli altrettanto. Infatti, vi ricordate quando poche settimane dopo il suo arrivo nel programma, ad Andrea fu chiesto di uscire per pun paio di giorni? A distanza di un anno, Andrea ha deciso di rivelare tutta la sua verità al GF Vip Party.

Andrea Zelletta, la verità sul suo abbandono momentaneo dello scorso anno

Ospite al GF Vip Party, Andrea ha confermato quelli che erano i sospetti di molti: ovvero che era risultato positivo ad uno dei tamponi di rito che venivano fatti ai concorrenti. Infatti a lui fu chiesto di uscire proprio una sera, poche ore dopo che aveva effettuato il tampone. “Gli autori si arrabbieranno molto ma devo raccontarlo” ha ceduto Andrea parlando con Giulia Salemi e Gaia Zorzi, conduttrici del programma che anticipa la puntata della sera. Ha rivelato di essere stato portato in una roulotte, e di essere stato rinchiuso lì per due giorni da solo con un libro e un uomo che da fuori controllava che lui non uscisse. Alla fine, scoprì che il tampone era stato solo un falso allarme: non aveva il covid e per questo il pericolo rientrò, e a lui venne chiesto di ritornare nella casa.

Andrea rimase molto segnato da quell’episodio ma per fortuna tutto andò per il meglio: è riuscito ad arrivare fino alla finale del programma e a conquistare un quinto posto.