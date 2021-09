Anna Tatangelo il seno delineato da una camicetta ad alto contenuto erot*co – FOTO

La cantante si è mostrata nel dietro le quinte di un noto programma con un look vertiginoso davvero pazzesco, seno in primo piano ed è subito apoteosi.

Manca davvero pochissimo per la nuova messa in onda delle nuove puntate di “All Together Now”, lo show di Canale Cinque condotta da Michelle Hunziker e coadiuvata dai suoi fedeli giurati Francesca Renga, Rita Pavone e J-Ax, senza dimenticare la bellissima Anna Tatangelo.

Proprio la showgirl pochi giorni fa nelle sue Instagram stories rispondendo ad un fan ha confessato la fatidica data di inizio della trasmissione che vedrà la luce a partire da domenica 31 ottobre subito dopo la fine di “Scherzi a parte” con Enrico Papi. Vediamo come Anna sta svelando passo passo quello che accade nel dietro le quinte dello show e i suoi outfit per il debutto?

Anna Tatangelo svela un look celestiale, il seno in primo piano fa girare la testa a tutti

