Arisa ha pubblicato uno scatto disarmante sui social network: la cantante è una bomba sexy e manda in visibilio i suoi followers.

Arisa aveva deluso tutti i suoi fan con una decisione incredibile: la nativa di Genova aveva deciso di lasciare l’amatissimo programma targato Mediaset ‘Amici di Maria De Filippi’. Dopo alcune indiscrezioni, tuttavia, finalmente si scopre il motivo: la cantante farà parte del mostruoso cast di ‘Ballando Con le Stelle’. La Carlucci, anche per la prossima edizione, ha svolto un lavoro egregio e sta convincendo nomi sempre più importanti.

Non solo Rosalba: anche un’altra cantante come Sabrina Salerno è stata convinta. La Pippa (questo il suo vero cognome), in ogni modo, è sempre fenomenale sui social network: qualche istante fa, la classe 1982 ha piazzato sul web uno scatto da urlo in cui si toglie la parte più bella: l’artista nata a Genova è pazzesca.

Arisa, lo scatto è un qualcosa di pazzesco: si toglie la cosa più bella di dosso

