Barbara Pedrotti non si ferma mai e su Instagram spunta una foto di una nuova avventura per la conduttrice, ecco di cosa si tratta

Classe 1982, direttamente dal Trentino, Barbara Pedrotti è una nota conduttrice appassionata di sport che da sempre la accompagna. Da piccola, infatti, il suo sogno era quello di diventare un’atleta, andato in frantumi a causa di un incidente al ginocchio che le ha fatto cambiare completamente rotta.

Oggi è molto conosciuta dal pubblico italiano che la ammira e la segue ovunque, su Instagram vanta di quasi trecentomila follower.

Barbara Pedrotti, tacco a spillo e posa seducente – FOTO

Barbara Pedrotti ha appena iniziato una nuova esperienza, si tratta del Giro di Sicilia, un’avventura tutta da scoprire dove lei sarà la conduttrice ufficiale dell’evento. Su Instagram ha già pubblicato la prima foto della manifestazione dove ha sfoggiato un outfit elegante e di classe.

Pantaloni verdi con dei piccoli disegni, camicia bianca e tacco a spillo. I capelli sono sciolti e lo sguardo è sereno e rivolto verso il pubblico. Sorride agli spettatori ed è soddisfatta del suo lavoro.

“E che “Il Giro di Sicilia” abbia inizio. Felice e grata per questa nuova avventura, per questo appuntamento di quattro giorni in una terra che sto amando sempre di più”. Scrive la conduttrice sotto al post.

“Che altro dire bellissima” commenta qualcuno e poi ancora “Stragno**a, sempre più bella e bona…che tacchi”. La foto in un batter d’occhio è diventata virale ed ha fatto il giro del web, like e commenti di ogni tipo non sono mancati.

Il pubblico da casa e tutti i fan non vedono l’ora di vedere quale sarà l’outfit di questa sera. Con il primo ha fatto colpo e gli spettatori sperano sia un crescendo di bellezza e eleganza. La Pedrotti riuscirà a soddisfare le aspettative del web?