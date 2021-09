Una coppia di coniugi ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto ieri mattina sulla provinciale 236 tra Cassano delle Murge e Santeramo in Colle (Bari).

Drammatico incidente nella mattinata di ieri lungo la strada provinciale 236 tra Cassano delle Murge e Santeramo in Colle, in provincia di Bari. Secondo le prime ricostruzioni, una vettura su cui viaggiava una coppia di coniugi, un uomo di 68 anni e la moglie di 77, per cause ancora da determinare, ha invaso la corsia opposta scontrandosi con altre due auto ed ha terminato la propria corsa contro un muretto. Sul posto sono arrivati i soccorsi che non hanno potuto far nulla per il 68enne, la moglie è stata trasportata in ospedale, dove purtroppo è deceduta poco dopo. Ferito il conducente di una delle auto coinvolte.

Bari, tragico incidente sulla strada provinciale: morta una coppia di coniugi, ferito un uomo

Due morti ed un ferito, questo il terribile bilancio dell’incidente stradale verificatosi sulla provinciale 236 tra Cassano delle Murge e Santeramo in Colle, in provincia di Bari, nella mattinata di ieri, lunedì 27 settembre.

A perdere la vita una coppia di coniugi, un uomo di 68 anni e la moglie di 77 di Cassano delle Murge. Secondo quanto riporta la redazione de Il Quotidiano del Sud, la coppia viaggiava a bordo di una Fiat Panda, ma improvvisamente l’uomo alla guida ha perso il controllo della vettura che, invadendo la corsia opposta, ha urtato altre due vetture e schiantandosi poi contro un muretto.

Leggi anche —> Scontro frontale tra due auto sulla statale: due morti e un ferito grave

Sul luogo del sinistro si sono precipitati i vigili del fuoco ed i sanitari del 118 che hanno provveduto alle operazioni di soccorso. I medici non hanno potuto far nulla per il 68enne, morto sul colpo. La moglie è stata trasportata d’urgenza in ospedale, dove, scrive Il Quotidiano del Sud, il suo cuore ha smesso di battere qualche ora dopo per via delle ferite riportate. In ospedale anche il conducente di una delle auto coinvolte rimasto ferito.

Leggi anche —> Perde il controllo della moto e si schianta contro il guardrail: muore ingegnere di 54 anni

Intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale di Cassano e i carabinieri che si sono occupati dei rilievi di legge per ricostruire la dinamica del terribile incidente.