L’influencer Beatrice Valli diventa “patrimonio dell’umanità” condividendo con i suoi fan il suo nuovo look firmato da una rinomata maison.

Dopo aver confermato il debutto della sua nuova linea di abiti destinati ai più piccoli, la celebre influencer venticinquenne di origini bolognesi, Beatrice Valli, si è presentata nella giornata di ieri, lunedì 27 settembre, indossando una tenuta presto definita come “molto speciale” al fianco di suo marito, nonché ex divo di “Uomini e Donne” Marco Fantini, in occasione dell’ultima giornata della “Milano Fashion Week“.

La modella, anch’essa reduce dell’esperienza vissuta nel programma Mediaset, condotto da Maria De Filippi, ebbe la fortuna di incontrare direttamente sotto lo sguardo delle telecamere, e ricoprendo l’allora per lei “umile ruolo” di corteggiatrice, il vero amore della sua vita. Attualmente orgogliosa della sua vita sentimentale, Beatrice dimostra nel presente di rappresentare un’icona di stile grazie alle sue innumerevoli collaborazioni con brands di alto riconoscimento. Un ultimo, in maniera particolare, si rivelerà a pochi istanti dalla sua pubblicazione come un vero successo.

Beatrice Valli irresistibile nel look più bello di sempre: è “patrimonio dell’umanità”

